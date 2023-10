Une nouvelle étude montre que la majorité des Américains souhaiteraient lire davantage la Bible

Une majorité d’Américains déclarent qu’ils souhaiteraient lire davantage la Bible, mais affirment qu’ils ne le font pas, parce qu’ils n’ont pas assez de temps, révèle une nouvelle étude.

Le dernier rapport de l’American Bible Society État de la Bible rapporte que 52 pour cent des Américains déclarent qu’ils aimeraient lire la Bible davantage, mais plus d’un quart d’entre eux déclarent ne pas le faire parce qu’« ils n’ont pas assez de temps ».

« Certes, c’est un peu comme demander : « Souhaitez-vous faire plus d’exercice ? » Vouloir et faire sont deux entreprises différentes », indique le rapport. « Mais il est toujours important de savoir que le désir est là. Et quoi que nous puissions faire pour accroître l’enthousiasme pour la Bible, expliquer le langage ou montrer par où commencer, cela pourrait faire bouger un peu l’aiguille. »

L’American Bible Society mène depuis 13 ans son état de la Bible, interrogeant les Américains sur leurs opinions et leurs pratiques concernant la Bible.

Comme Faithwire de CBN Comme le rapporte l’enquête, l’enquête a également révélé que « les individus engagés dans la lecture des Écritures se sont révélés avoir les plus hauts niveaux d’espérance persévérante ».

Les chercheurs impliqués dans l’étude ont créé une métrique Persevering Hope, comprenant quatre questions mesurant le niveau d’espoir des gens.

Les réponses ont aidé les chercheurs à discerner l’impact d’un engagement accru envers la Bible sur cette mesure.

Les résultats ont révélé que les personnes engagées dans la Bible ont obtenu une note moyenne de 4,1, ce qui « dépasse considérablement la moyenne globale ».

« Positivement, les Américains qui s’intéressent aux Écritures montrent des niveaux d’espoir nettement plus élevés que leurs voisins », a déclaré John Farquhar Plake, directeur du ministère de l’American Bible Society, dans un communiqué. déclaration. « Bien que notre société soit confrontée à des défis sur de nombreux fronts, la Bible apporte espoir et aide à ceux qui explorent ses vérités. »

Parmi les autres principales conclusions du rapport sur l’état de la Bible, citons :

*L’utilisation de la Bible en Amérique reste à son plus bas niveau depuis plus d’une décennie de mesure. Les dernières données d’enquête montrent que seulement 39 % des adultes américains utilisent la Bible.

*La majorité de ceux qui se tournent vers les Écritures déclarent le faire parce que « elles les rapprochent de Dieu.» C’est la réponse la plus populaire à la question « J’utilise la Bible parce que… »

* Les Américains ont des opinions bien arrêtées sur la valeur de la Bible. Moins de la moitié des Américains (44 %) estiment que la situation de l’Amérique serait pire sans la lecture de la Bible, contre 14 % qui estiment qu’une Amérique sans Bible serait meilleure.