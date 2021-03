«Si l’excès était, par exemple, causé par l’interaction entre les rayons cosmiques et les atomes, on s’attendrait à observer sa plus grande distribution spatiale aux énergies inférieures et sa diffusion plus faible aux énergies plus élevées en raison de la propagation des particules cosmiques. Mon étude, en revanche, souligne comment la distribution spatiale de l’excès ne change pas en fonction de l’énergie ». mentionné Mattia Di Mauro, Institut national de physique nucléaire.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy