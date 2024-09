Une nouvelle étude montre que des doses élevées d’amphétamine augmentent le risque de développer une psychose

Une nouvelle étude sur les admissions aux urgences pour adultes du Mass General Brigham, menée par des chercheurs de l’hôpital McLean, a révélé que les personnes prenant de fortes doses d’amphétamines, comme l’Adderall, ont un risque cinq fois plus élevé de développer une psychose ou une manie.1,2

Selon les chercheurs, les personnes ayant consommé des amphétamines sur ordonnance au cours du dernier mois présentaient un risque plus élevé de développer une psychose ou une manie d’apparition récente que les personnes n’en ayant pas consommé au cours du dernier mois. Le risque le plus élevé a été observé chez les patients prenant 30 mg ou plus de dextroamphétamine, ce qui correspond à environ 40 mg d’Adderall. Bien que des recherches antérieures aient établi un lien entre les stimulants et le risque de psychose et de manie, il existe peu d’informations sur l’impact éventuel du dosage sur le risque. Les taux de prescription de stimulants pour traiter le trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité (TDAH) étant à un niveau record, il est important de noter cette question.

« La psychose ou la manie d’apparition récente est un effet secondaire rare mais grave des amphétamines sur ordonnance. Actuellement, les étiquettes de la Food and Drug Administration américaine ne recommandent pas de limites supérieures de doses pour les sels mixtes d’amphétamine les plus couramment prescrits (Adderall). Notre étude a révélé que des doses supérieures à 30 mg d’équivalents de dextroamphétamine, soit 40 mg de sels mixtes d’amphétamine (par exemple, Adderall), sont associées à une augmentation de plus de 5 fois du risque de psychose ou de manie », a déclaré à Le Temps de la Psychiatrie« Il faut être prudent lorsqu’on utilise des amphétamines à forte dose, et nous recommandons de rechercher des symptômes de psychose ou de manie lorsque les patients ont besoin de doses élevées d’amphétamines sur ordonnance. »

Les enquêteurs ont examiné les dossiers médicaux électroniques des patients rencontrés au Mass General Brigham entre 2005 et 2019, en se concentrant sur les adultes âgés de 16 à 35 ans. Tous les patients ont été admis à l’hôpital McLean après avoir été orientés par d’autres hôpitaux du système de santé du Mass General Brigham. Les chercheurs ont identifié 1 374 cas d’individus présentant un premier épisode de psychose ou de manie, contre 2 748 patients témoins souffrant d’autres affections comme la dépression ou l’anxiété. Ils ont effectué une analyse comparative de la consommation de stimulants au cours du mois précédent et ont pris en compte d’autres facteurs, notamment la consommation de substances, pour isoler les effets des stimulants.

Les chercheurs ont constaté que le pourcentage de risque attribuable chez les personnes exposées à une amphétamine sur ordonnance était de près de 63 % et de 81 % pour une dose élevée d’amphétamine. Ces résultats suggèrent que chez les personnes qui prennent de l’amphétamine sur ordonnance, 81 % des cas de psychose ou de manie auraient pu être éliminés si la dose élevée ne leur avait pas été prescrite. Bien qu’une augmentation significative du risque liée à la dose ait été observée chez les patients prenant de fortes doses d’amphétamine, aucune augmentation significative du risque n’a été observée avec la prise de méthylphénidate (Ritalin). Ces résultats sont cohérents avec les recherches précédentes.3 L’étude comporte des limites, notamment en ce qui concerne la manière dont les dossiers médicaux électroniques sont conservés. De plus, les résultats ne peuvent pas être généralisés à l’ensemble des États-Unis, car l’étude a été menée dans un hôpital psychiatrique de la région de Boston qui accueille de nombreux patients atteints de psychose.

Moran a expliqué que l’étude actuelle est née de ses observations et de ses expériences en tant que psychiatre hospitalisée.

« En tant que psychiatre qui traitait des patients hospitalisés pour schizophrénie et troubles bipolaires à l’hôpital McLean, nous voyions des patients admis pour une psychose d’apparition récente et/ou une manie dans le cadre de l’utilisation de stimulants sur ordonnance, le plus souvent sous forme de doses élevées d’amphétamines sur ordonnance », a déclaré Moran en exclusivité. Le Temps de la Psychiatrie« J’ai commencé à faire des recherches sur ce sujet il y a plusieurs années pour sensibiliser les gens à ce problème et déterminer quel type de stimulant était associé à un risque plus élevé. Dans des travaux antérieurs, nous avons constaté que la consommation d’amphétamines sur ordonnance était associée à un risque plus élevé de psychose que le méthylphénidate. Les travaux actuels s’appuient sur nos travaux antérieurs en trouvant un effet dose-réponse. »

Moran a quelques idées sur les alternatives aux amphétamines, qu’elle a partagées avec Le Temps de la Psychiatrie:« Les stratégies alternatives incluent l’utilisation de méthylphénidate, qui n’était pas associée à un risque accru de psychose ou de manie, ou l’utilisation de non-stimulants tels que l’atomoxétine ou la guanfacine. L’ensemble des preuves de cette étude (analyses principales et secondaires) ne suggère pas qu’il existe un risque accru de psychose/manie chez les personnes prenant

Bien que l’étude actuelle ne prouve pas la causalité, les chercheurs notent qu’il existe un mécanisme biologique plausible dans les changements neurobiologiques qui incluent une libération de niveaux plus élevés du neurotransmetteur dopamine à partir des amphétamines, qui sont parallèles aux changements dopaminergiques observés dans la psychose.

Moran a déclaré que ces résultats ne doivent pas créer d’alarme, mais devraient inciter à une prudence accrue lors de la prescription de ces médicaments, en particulier pour les personnes présentant des facteurs de risque de psychose et de manie.

« Le risque de psychose et de manie est un effet secondaire rare des stimulants, et certains patients peuvent certainement bénéficier de doses plus élevées d’amphétamines s’ils présentent toujours des symptômes de TDAH importants. Il est probable que les personnes qui ont pris des doses élevées pendant une longue période sans effets secondaires importants présentent un risque minimal. Lorsque vous utilisez des amphétamines à forte dose, je recommanderais de rechercher des symptômes de psychose ou de manie. Il peut être utile de demander aux patients prenant de fortes doses d’amphétamines de signer une décharge afin que vous puissiez en parler à un membre de la famille, car il pourra vous informer de tout comportement inquiétant s’il survient », a déclaré Moran.

