Une nouvelle étude montre des effets anti-graisse

La capacité des microbes à modifier le métabolisme des graisses pourrait expliquer des avantages potentiels pour la santé humaine.

Une étude récente a révélé que les microbes présents dans le thé kombucha influencent le métabolisme des graisses dans les intestins d’un ver modèle. espèces d’une manière qui reflète les effets métaboliques du jeûne. La recherche, menée par Robert Dowen et son équipe de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, a été récemment publiée dans la revue Génétique PLOS.

Le kombucha est une boisson à base de thé sucrée et fermentée qui a récemment gagné en popularité, en partie en raison de ses bienfaits supposés pour la santé, tels que l’abaissement de la tension artérielle, la prévention du cancer et la protection contre les maladies métaboliques et les toxines du foie. On pense que ces bienfaits proviennent des microbes probiotiques de la boisson et de leurs effets sur le métabolisme, mais les allégations de santé associées n’ont pas été bien étudiées chez l’homme.

Méthodologie et résultats de recherche

L’équipe de Dowen a étudié comment les microbes du thé kombucha impactent le métabolisme en les nourrissant du ver nématode modèle C. elegans. Les chercheurs ont découvert que les levures et les bactéries colonisent les intestins des vers et créent des changements métaboliques similaires à ceux qui se produisent pendant le jeûne. Les microbes modifient l’expression des gènes impliqués dans le métabolisme des graisses, conduisant à davantage de protéines qui décomposent les graisses et à moins de protéines qui construisent un type de molécule de graisse appelée triglycérides. Ensemble, ces changements réduisent les réserves de graisse dans les vers.

Les nouveaux résultats donnent un aperçu de la façon dont les probiotiques contenus dans le thé kombucha remodèlent le métabolisme chez une espèce de ver modèle et donnent des indications sur la manière dont ces microbes pourraient avoir un impact sur le métabolisme humain. Il est important de se rappeler que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour prouver que les humains consommant du kombucha subissent des effets similaires à ceux du modèle de C. elegans étudié ici, mais ces résultats semblent cohérents avec les bienfaits du kombucha sur la santé humaine, notent les auteurs, et pourraient éclairer le utilisation de la boisson dans les approches de soins complémentaires à l’avenir.

Les auteurs ajoutent : « Nous avons été surpris de constater que les animaux consommant un régime composé de microbes probiotiques présents dans le thé Kombucha présentaient une accumulation de graisse réduite, des niveaux de triglycérides plus faibles et des gouttelettes lipidiques plus petites – un organite qui stocke les lipides de la cellule – par rapport aux autres. régimes. Ces résultats suggèrent que les microbes contenus dans le thé Kombucha déclenchent un état de « jeûne » chez l’hôte, même en présence de suffisamment de nutriments.

