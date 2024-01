Une nouvelle étude jette un nouvel éclairage sur l’interaction entre la personnalité, la satisfaction conjugale et la santé mentale

Une nouvelle étude offre des informations surprenantes sur les relations entre les traits de personnalité, la satisfaction conjugale et la santé mentale. Contrairement aux attentes courantes, l’étude a révélé que même si la personnalité prédit la satisfaction conjugale, la satisfaction conjugale elle-même ne prédit pas directement les problèmes de santé mentale. Les résultats ont été publiés dans le Journal de personnalité.

La motivation derrière la recherche

Des études antérieures ont fortement lié les traits de personnalité aux troubles de santé mentale, suggérant que certains aspects de la personnalité pourraient les prédisposer à des défis psychologiques. La nouvelle étude visait à approfondir ce sujet, en se concentrant particulièrement sur la manière dont la qualité d’une relation conjugale, souvent influencée par la personnalité, pourrait jouer un rôle dans le développement de problèmes de santé mentale.

“Les relations que nous choisissons, par rapport aux relations comme la famille dans lesquelles nous naissons souvent, sont très intéressantes pour moi”, a expliqué l’auteur de l’étude Samantha Dashineau, doctorante en psychologie clinique à l’Université Purdue.

« Cela est particulièrement vrai pour les partenaires romantiques, avec qui nous passons souvent une grande partie de notre vie d’adulte. Cet article est une extension naturelle de cet intérêt : examiner comment les caractéristiques que les gens peuvent apporter dans leurs relations (comme la personnalité) ont ensuite un impact sur notre bonheur dans nos relations amoureuses, ce qui, à son tour, peut avoir un impact sur la probabilité que nous ressentions des symptômes de santé mentale. »

Comment l’étude a été menée

L’étude a porté sur 199 jeunes mariés (99 hommes et 100 femmes) d’une ville universitaire du Midwest. Ces couples, mariés depuis 12 mois ou moins, ont participé à une série de collectes de données à trois moments différents : au début, après six mois, puis après un an.

Ils ont été évalués à l’aide de deux outils principaux : le calendrier pour la personnalité non adaptative et adaptative-2 (SNAP-2) et l’échelle d’ajustement dyadique (DAS). Le questionnaire SNAP-2 a évalué la personnalité des participants selon trois grandes dimensions : le tempérament positif, le tempérament négatif et la désinhibition. DAS, quant à lui, mesurait la qualité de leur relation conjugale à travers divers aspects tels que les activités mutuelles et le bonheur général.

De plus, l’étude a utilisé l’inventaire des symptômes de dépression et d’anxiété (IDAS) et l’échelle d’externalisation (ES-100) pour mesurer respectivement les symptômes de psychopathologie intériorisée et extériorisée. Ces outils ont permis d’évaluer la présence de problèmes de santé mentale comme la dépression, l’anxiété et les comportements de toxicomanie.

L’influence de la personnalité sur la satisfaction conjugale

L’une des principales conclusions de l’étude était l’impact significatif des traits de personnalité sur la qualité des relations conjugales. Les chercheurs ont découvert qu’un tempérament positif, qui comprend des traits tels que l’optimisme et la sociabilité, était positivement associé à une plus grande satisfaction conjugale. Cela suggère que les individus ayant une attitude plus positive et un comportement social engageant ont tendance à avoir des mariages plus heureux.

À l’inverse, un tempérament négatif, caractérisé par des traits tels que des sautes d’humeur et une instabilité émotionnelle, prédit une moindre satisfaction conjugale. Cela indique que les personnes qui ont tendance à avoir une vision plus pessimiste de la vie et à connaître des hauts et des bas émotionnels pourraient avoir davantage de difficultés dans leurs relations conjugales.

Fait intéressant, l’étude a également révélé que la désinhibition, un trait associé à l’impulsivité et au manque de retenue, était liée à une plus grande satisfaction conjugale. C’était quelque peu inattendu, car la désinhibition est généralement considérée comme ayant un impact négatif sur les relations. Cela suggère que dans le contexte de ces couples de jeunes mariés, certains aspects de la désinhibition pourraient contribuer positivement à la dynamique relationnelle, éventuellement en favorisant la spontanéité et l’ouverture.

Le manque inattendu de médiation

Cependant, l’une des conclusions les plus surprenantes de l’étude était l’absence de lien direct entre la satisfaction conjugale et les problèmes de santé mentale. Contrairement à ce à quoi on pourrait s’attendre, la qualité de la relation conjugale ne permet pas de prédire de manière significative les problèmes de santé mentale comme la dépression, l’anxiété ou la consommation de substances.

De plus, il n’y avait aucune preuve d’un lien médiateur entre la satisfaction conjugale et les problèmes de santé mentale. La médiation, dans la recherche psychologique, fait référence au processus dans lequel une variable (dans ce cas, la satisfaction conjugale) est censée servir de lien ou de « médiateur » entre une variable indépendante (traits de personnalité) et une variable dépendante (problèmes de santé mentale). .

“Dans cette étude, nous avons examiné le cheminement depuis la personnalité jusqu’à la satisfaction relationnelle en passant par les symptômes de troubles de santé mentale”, a déclaré Dashineau à PsyPost. « Autrement dit, nous voulions savoir : la personnalité a-t-elle un impact sur la façon dont une personne vit sa relation conjugale, qui à son tour affecte les symptômes d’un trouble de santé mentale, comme l’anxiété ou la dépression ? Il existe des preuves scientifiques pour soutenir l’idée selon laquelle les relations ont un impact sur les symptômes de santé mentale, mais dans cette étude, nous n’avons trouvé aucun support pour cette hypothèse.

Traits de personnalité et santé mentale

“Au lieu de cela, dans les analyses exploratoires, nous avons trouvé des preuves de l’importance de certaines caractéristiques de la personnalité dans la prédiction de certains symptômes de troubles de santé mentale”, a déclaré Dashineau. “Par exemple, nous avons constaté que le changement dans la tendance d’une personne à se comporter de manière positive et prosociale prédisait la majorité des changements dans ses symptômes de troubles de santé mentale au fil du temps.”

« De plus, nous avons constaté que la tendance à être impulsif était associée à moins de symptômes de santé mentale lorsque les participants étaient comparés les uns aux autres. Cette découverte est surprenante car l’impulsivité est liée à de nombreux symptômes de santé mentale. Une explication à cela pourrait être que le fait qu’une personne soit généralement impulsive importe moins, mais que ce soient plutôt la manière dont cette impulsivité fluctue qui détermine les symptômes des troubles de santé mentale. Bien sûr, ce n’est qu’une explication plausible de cette découverte, qui justifie de futures recherches.

“Dans l’ensemble, la personne moyenne devrait comprendre que la personnalité joue un rôle important dans la façon dont nous vivons le monde, y compris dans la façon dont nous pouvons ressentir des symptômes de troubles de santé mentale”, a déclaré Dashineau à PsyPost.

Caractéristiques des échantillons et orientations futures de la recherche

Cependant, l’échantillon comprenait des couples de jeunes mariés qui déclaraient généralement des niveaux élevés de satisfaction conjugale. Cette uniformité des niveaux de satisfaction élevés pourrait signifier qu’il n’y avait pas suffisamment de variabilité dans la satisfaction conjugale pour avoir un impact significatif sur les résultats en matière de santé mentale. Essentiellement, lorsque la plupart des participants sont satisfaits de leur mariage, il devient difficile d’évaluer dans quelle mesure les changements dans les niveaux de satisfaction pourraient influencer la santé mentale.

De même, la nature non clinique de l’échantillon, avec des participants présentant généralement de faibles niveaux de psychopathologie, pourrait signifier que l’étude ne couvrait pas un spectre suffisamment large de problèmes de santé mentale. Cette plage limitée pourrait avoir contribué à l’incapacité de détecter les effets de la médiation.

Des recherches futures pourraient explorer ces dynamiques dans des échantillons plus diversifiés, y compris ceux présentant des niveaux plus élevés d’insatisfaction relationnelle ou des problèmes de santé mentale plus graves. Il existe également une possibilité d’examiner comment la dynamique au sein d’un couple, établie bien avant le mariage, influence ces relations.

“Le fait que nous n’ayons pas trouvé de soutien à l’hypothèse selon laquelle la satisfaction relationnelle a un impact sur la santé mentale est surprenant, mais je pense également que cela soulève des questions intéressantes quant à savoir pour qui la satisfaction peut avoir le plus d’impact en termes de santé mentale et de bien-être”, a expliqué Dashineau. “Cet échantillon était constitué d’un groupe majoritairement homogène de jeunes mariés, donc je pense qu’il existe de nombreux autres groupes de personnes qui pourraient être étudiés à cet égard.”

L’étude, “L’association entre la personnalité, la satisfaction relationnelle et la psychopathologie dans une étude longitudinale en trois vagues», a été rédigé par Samantha Dashineau, Skye Napolitano et Susan C. South.