Une nouvelle étude indique que les vaccins contre la grippe réduisent le risque d’AVC

Se faire vacciner contre la grippe peut réduire considérablement les risques d’AVC, selon une nouvelle étude canadienne.

“Nous avons constaté que ces personnes avaient en fait un risque plus faible d’accident vasculaire cérébral que les personnes qui n’avaient pas reçu de vaccin contre la grippe ou à d’autres moments de l’année en dehors de cette fenêtre de six mois”, a déclaré le Dr Jessalyn Holodinsky, le premier de l’étude. auteur et chercheur postdoctoral à la Cumming School of Medicine de l’Université de Calgary.

Dans un article de recherche publié mercredi dans la revue médicale The Lancet Public Health, l’équipe a examiné la santé de plus de quatre millions d’Albertains adultes de tous âges et de tous antécédents de santé sur une période de 10 ans.

“C’est plus de quatre millions de personnes – et c’est en fait plus de 30 millions d’années-personnes de suivi lorsque vous suivez autant de personnes pendant cette période, donc c’était beaucoup de données avec lesquelles nous avons dû travailler”, a déclaré le Dr Holodinsky. .

Selon les chercheurs, la recherche utilise de loin le plus grand ensemble de données appliquées à la relation entre la vaccination contre la grippe et la santé cardiovasculaire, et bien que le lien avec les accidents vasculaires cérébraux soit nouveau, il soutient également des études antérieures portant sur le risque de crise cardiaque.

Elle éclaire également un phénomène longtemps observé dans les hôpitaux.

“(Lorsqu’il y a un) pic de grippe dans la communauté, environ trois ou quatre semaines plus tard, nous obtenons un pic d’AVC admis à l’hôpital”, a déclaré le Dr Michael Hill, l’un des co-auteurs de l’étude. “Il existe donc une relation entre les infections des voies respiratoires supérieures et les événements vasculaires tels que les accidents vasculaires cérébraux ischémiques.”

La recherche n’a pas spécifiquement examiné pourquoi se faire vacciner contre la grippe réduisait considérablement le risque d’AVC selon l’âge et les antécédents médicaux, mais l’hypothèse de travail est que moins de cas de grippe signifie moins de risque d’AVC. Dans cette compréhension, la vaccination est simplement la raison de la réduction des cas.

Environ 30 % des personnes se font vacciner contre la grippe chaque année en Alberta, tandis qu’environ 3 300 Albertains subissent un accident vasculaire cérébral chaque année selon les données publiées par AHS.

Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, les auteurs de l’étude pensent que se faire vacciner contre la grippe pourrait un jour être un pilier reconnu des conseils de santé cardiovasculaire, avec une bonne alimentation, de l’exercice et ne pas fumer.

“Il est intéressant de noter qu’il y a un avantage en termes de coûts associé à cela – si vous vaccinez des adultes en âge de travailler, l’économie en profite. Parce que plus de gens sont au travail. Et ils ne sont pas malades”, a déclaré le Dr Hill.