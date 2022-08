Une nouvelle étude indique que les incendies de forêt australiens ont endommagé la couche d’ozone

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

De fin 2019 jusqu’au début de 2020, les feux de brousse australiens “Black Summer” ont endommagé la couche d’ozone de la Terre en brûlant des millions de tonnes de suie et de cendres dans l’air, selon une nouvelle étude.

Le trou d’ozone en rotation au-dessus de l’Antarctique peut être attribué à la brûlure sans précédent en Australie, qui a provoqué la formation d’un “orage infusé de fumée”, selon un rapport publié jeudi dans Scientific Reports.

L’intensité et l’ampleur des incendies étaient inégalées avec plus de 5,8 millions d’hectares dans tout le pays, “entraînant l’injection de millions de tonnes de fumée et de gaz associés dans la haute troposphère et la basse stratosphère”, ont écrit les chercheurs.

Au fil du temps, les particules de fumée se sont accumulées suffisamment longtemps pour que la stratosphère se réchauffe plus que l’éruption volcanique du mont Pinatubo en 1991. De plus, le refroidissement stratosphérique a prolongé la longévité du trou d’ozone au-dessus de l’Antarctique alors qu’il atteignait une taille supérieure à la moyenne en 1991. 2021.

La couche d’ozone est vitale pour la Terre car elle absorbe les dangereux rayons ultraviolets du Soleil, qui provoquent des cancers de la peau et d’autres maladies potentiellement mortelles.

“Nos modèles climatiques suggèrent une augmentation de la fréquence et de l’intensité des incendies de forêt à l’avenir sous le réchauffement climatique”, a déclaré Jim Haywood, co-auteur de l’étude, dans un déclaration à l’AFP. “Cela pourrait conduire à plus d’événements comme celui-ci en 2020, ce qui pourrait à son tour conduire à davantage d’appauvrissement de la couche d’ozone.”

“Ainsi, les efforts considérables que nous avons déployés pour protéger le trou d’ozone pourraient être contrecarrés par le réchauffement climatique.”