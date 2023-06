Une nouvelle étude indique que les coûts de logement élevés et les faibles revenus poussent les Californiens au sans-abrisme

SAN FRANCISCO (AP) – Les sans-abri en Californie sont déjà un groupe vulnérable, souvent aux prises avec une mauvaise santé, des traumatismes et une profonde pauvreté avant de perdre leur logement, selon une nouvelle étude sur le sans-abrisme chez les adultes.

L’étude publiée mardi par l’Université de Californie à San Francisco tente de dresser un tableau complet de la façon dont les gens deviennent sans-abri en Californie et de ce qui a entravé leurs efforts pour trouver un logement permanent. L’enquête représentative menée auprès de près de 3 200 sans-abri a révélé que lorsqu’ils perdaient leur logement, le revenu médian de leur ménage était de 960 $ par mois, et pour les locataires en location, il était de 1 400 $ par mois, dont en moyenne la moitié allait au loyer.

L’itinérance est une crise nationale, et trop répandue en Californie, où environ 171 000 personnes – soit 30% de tous les sans-abri aux États-Unis – sont sans abri. Les dirigeants politiques sont divisés sur la manière de faire face à la crise, certains, dont le gouverneur démocrate Gavin Newsom, favorisant les balayages de campement de tentes et une approche d’amour dur envers ceux qui ont des problèmes de santé mentale et de toxicomanie.

Ce n’est pas une nouvelle révolutionnaire que les coûts de logement exorbitants de l’État sont un facteur majeur de l’itinérance, mais les chercheurs de l’Initiative Benioff pour les sans-abrisme et le logement de l’UCSF espèrent que l’étude renforcera le soutien public aux politiques axées sur l’offre de logement et d’aide à la location d’urgence – plutôt que politiques mettant l’accent sur la punition ou la stigmatisation.

« Les gens sont sans abri parce que leur loyer est trop élevé. Et leurs options sont trop peu nombreuses. Et ils n’ont pas de coussin », a déclaré le Dr Margot Kushel, directrice de l’initiative et chercheuse principale. « Et cela vous fait vraiment vous demander à quoi ressembleraient les choses si nous pouvions résoudre ce problème sous-jacent. »

L’équipe de Kushel a interrogé près de 3 200 adultes en Californie et a mené des entretiens approfondis avec 365 personnes, entre octobre 2021 et novembre 2022.

L’étude a révélé que les Noirs représentaient 26% de la population des sans-abri dans un État où ils ne représentent que 6% de la population générale. Environ 90% des participants vivaient en Californie lorsqu’ils sont devenus sans abri. La moitié ont signalé une incapacité de travail en raison de leur âge, de leur état de santé ou d’un handicap. La durée médiane de l’itinérance était d’un peu moins de deux ans.

Plus d’un tiers des adultes interrogés répondaient aux critères de l’itinérance chronique, ce qui signifie qu’ils souffraient d’une condition invalidante et étaient sans abri depuis au moins 1 an – ou étaient sans abri quatre fois au cours des trois années précédentes, totalisant plus de 12 mois.

À Los Angeles en 2015, la mère de Sage Johnson a été expulsée de leur appartement lorsqu’elle n’a pas pu payer le loyer qui était passé à 1 200 $. En indemnité d’invalidité, elle recevait environ 1 340 $ par mois. Elle a rebondi, du célèbre Skid Row de Los Angeles à diverses maisons de convalescence pendant que sa fille vivait dans un refuge.

Plus tard, Johnson, 28 ans, a pu placer sa mère dans une maison, où elle est restée environ deux ans. En 2018 cependant, sa mère est décédée d’un accident vasculaire cérébral débilitant.

Johnson, qui a maintenant un logement stable, aurait aimé pouvoir faire plus.

«Mais à la fin, elle avait un lit. Elle était à l’intérieur. Elle n’a plus eu d’attaques à l’extérieur. Et elle a pu se régénérer, rajeunir et restaurer une partie de sa vie alors qu’elle était dans la maison de convalescence », a déclaré Johnson, coprésident de l’un des conseils consultatifs de l’étude.

Parmi les participants à l’étude, la toxicomanie et les problèmes de santé mentale étaient courants et antérieurs à l’itinérance. Parmi les personnes interrogées, 45 % ont déclaré une consommation actuelle et régulière de cocaïne, d’amphétamines et d’opioïdes ou une forte consommation épisodique. Les participants ont décrit comment une forte consommation de substances a contribué à la perte de leur maison, mais aussi comment la consommation de méthamphétamine leur a permis de rester vigilants pour se protéger des agressions ou des vols.

Près de la moitié des adultes interrogés n’avaient pas de bail au cours des six mois précédant leur sans-abrisme et avaient probablement emménagé avec de la famille ou des amis, contribuant au loyer quand ils le pouvaient. Près d’un quart ont cité les conflits entre colocataires, le désir de plus d’espace ou le fait de ne pas vouloir s’imposer plus longtemps à la famille et aux amis comme principales raisons de leur départ.

En moyenne, les personnes interrogées qui n’étaient pas en location n’ont reçu qu’un seul jour d’avertissement avant de devoir déménager.

Parmi les personnes sous contrat de location, plus de 20 % ont cité la perte ou la réduction de revenu comme principale raison pour laquelle elles ont perdu leur logement. « Donc, ce n’était pas tant que leurs coûts de logement avaient augmenté, c’est qu’ils ne pouvaient plus suivre », a déclaré Kushel.

La Californie est l’État le plus inabordable en matière de logement, selon un rapport annuel de la National Low Income Housing Coalition. Une personne gagnant un salaire horaire minimum de 15,50 dollars devrait travailler près de 90 heures par semaine pour payer la moyenne de l’État pour une modeste location d’une chambre, soit près de 1 800 dollars par mois, selon la coalition.

L’étude a été demandée par l’administration de Newsom, qui a fait de la lutte contre le sans-abrisme une priorité, mais l’État ne l’a pas financée et n’a donc pas joué de rôle dans l’analyse des données ou l’interprétation des résultats.

Le rapport fait de nombreuses recommandations, notamment une expansion profonde de l’aide au logement et des programmes pilotes pour faciliter le logement partagé pour les personnes cherchant à sortir de l’itinérance – et un programme d’allocation de location pour les personnes vivant temporairement avec leur famille ou leurs amis.

Johnson a déclaré qu’elle espère que le public trouvera que les conclusions du rapport sont la preuve que l’argent des contribuables est utilisé à bon escient dans les dépenses du filet de sécurité sociale. Elle espère également que les gens soutiendront des services solides de traitement de la santé mentale et de la toxicomanie ainsi que des options de logement abordable.

« Je ne veux pas mettre quelqu’un en échec », a-t-elle déclaré. « Et je suis sûr que beaucoup de mes pairs peuvent convenir que les gens ont besoin de temps pour s’entraîner à revenir, par exemple, à la vie sociale normale. »

Janie Har, l’Associated Press