Une nouvelle étude identifie un gène qui stimule la croissance du cancer du côlon

Une équipe de chercheurs a identifié un nouveau gène essentiel à la croissance du cancer du côlon et a découvert que l’inflammation de l’environnement externe autour de la tumeur peut contribuer à la croissance des cellules tumorales. Les chercheurs, du Tisch Cancer Institute du mont Sinaï, ont déclaré avoir découvert que l’environnement autour d’une tumeur cancéreuse du côlon peut programmer ce que l’on appelle un “super activateur”, une zone complexe d’ADN avec une forte concentration de machinerie transcriptionnelle qui contrôle si une cellule est maligne.

Ce super activateur – le plus grand 1 à 2 % de tous les activateurs de la cellule – régule le gène PDZK1IP1, qui n’était auparavant pas identifié comme un gène du cancer.

Une fois que les chercheurs ont supprimé PDZK1IP1, la croissance du cancer du côlon a ralenti, suggérant que PDZK1IP1 et son super activateur pourraient être des cibles pour les thérapies anticancéreuses.

“Aux États-Unis, le cancer du côlon est le troisième cancer le plus répandu et le deuxième plus mortel”, a déclaré le premier auteur Royce Zhou de l’institut.

“Ce cancer dépend de la chirurgie pour le traitement, et les immunothérapies qui ont révolutionné le traitement du cancer avancé n’ont fonctionné que pour un petit sous-ensemble de patients atteints d’un cancer du côlon. C’est pourquoi il y a un grand besoin de nouvelles identifications de cibles », a ajouté Zhou.

Cette étude, publiée dans la revue Nature Communication, a révélé que le super activateur est activé par l’inflammation environnante dans le microenvironnement tumoral.

L’inflammation permet aux cellules cancéreuses de survivre dans un environnement qu’elles n’auraient pas autrement. La maladie intestinale inflammatoire est un risque connu de cancer du côlon; cette découverte pourrait contribuer à la compréhension du mécanisme impliqué.

