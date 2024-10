Une nouvelle étude identifie le plus risqué de tous les aliments transformés | Contre-courants

Une étude de plusieurs décennies examiner les risques des aliments ultra-transformés corroborent ce que d’autres études ont révélé : Viandes transformées et boissons sucrées ne rendent pas service à notre corps.

Ce qui se passe?

Comme détaillé Selon le New York Times, environ 73 % de l’approvisionnement alimentaire aux États-Unis est constitué d’aliments ultra-transformés, depuis les sodas et bonbons jusqu’aux yaourts et céréales pour petit-déjeuner.

Après avoir surveillé plus de 200 000 adultes pendant environ 30 ans, en tenant compte des facteurs de risque tels que les antécédents familiaux, les habitudes de sommeil et l’exercice, et en combinant leur analyse avec 19 autres études, les chercheurs ont découvert un lien inquiétant avec les problèmes cardiaques.

Les personnes qui consommaient le plus d’aliments ultra-transformés étaient 17 % plus susceptibles de développer une maladie cardiovasculaire et 23 % plus susceptibles de recevoir un diagnostic de maladie coronarienne.

Les boissons sucrées comme les sodas et les viandes transformées comme les hot-dogs et les produits à base de poisson pané étaient les produits les plus risqués. Kenny Mendoza, responsable de l’étude et chercheur postdoctoral à la Harvard TH Chan School of Public Health dit Selon le Times, le risque associé aux aliments ultra-transformés a diminué de manière significative lorsque les chercheurs ont exclu ces catégories de l’analyse.

Niyati Parekh, professeur de nutrition de santé publique à l’Université de New York noté au Times comment l’ouvrage, publié dans la Lancetteest « l’une des études les plus robustes » de ce type en raison de sa taille et des enregistrements réguliers avec les participants.

Cependant, elle a expliqué que ce projet présentait certaines limites, notamment le fait que la plupart des participants étaient blancs et instruits en matière de nutrition. De plus, certains ingrédients des aliments transformés peuvent avoir changé au cours de l’analyse, et les chercheurs ont dû identifier comment les aliments étaient probablement transformés après les avoir enregistrés.

Pourquoi est-ce important ?

Au-delà des nombreuses études indiquant que de nombreux aliments ultra-transformés comportent des risques pour la santé, les environnementalistes ont exprimé leurs inquiétudes quant à leur impact sur la planète.

Une étude australienne citée par le Lancet Planetary Health trouvé que la viande ultra-transformée était l’aliment ultra-transformé responsable de la pollution la plus responsable du réchauffement planétaire.

L’analyse également connecté des aliments ultra-transformés qui portent atteinte aux écosystèmes et à la biodiversité, notamment au Brésil, où la collecte de l’huile de palme (une ingrédient commun dans les aliments ultra-transformés) a contribué à la déforestation en Amazonie.

Entre-temps, un rapport conjoint de l’American Heart Association et du Consortium de recherche de l’Université de Californie trouvé que les boissons sucrées (souvent vendues dans du plastique polluant) nécessitaient plus de 40 gallons d’eau pour produire un seul litre, la pollution générée lors de la fabrication étant 81 fois supérieure à celle d’un litre d’eau du robinet.

Que peut-on faire à ce sujet ?

Josiemer Mattei, professeur agrégé de nutrition à la Harvard TH Chan School of Public Health expliqué au Times que les chercheurs sont encore en train de déterminer quels aliments ultra-transformés peuvent présenter un risque minime ou nul, en comparant les études sur le sujet à des enquêtes vieilles de plusieurs décennies sur les graisses les plus saines ou les plus nocives.

Cependant, le Dr Mattei a souligné que la recherche a constamment signalé les viandes transformées et les boissons sucrées comme un risque pour la santé. Il est donc logique de réduire ou d’éliminer ces éléments de notre alimentation. De plus, manger plus de repas à base de plantes et faire des achats plus conscients à l’épicerie n’est pas seulement bon pour notre santé mais aussi pour notre portefeuille.

