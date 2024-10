Une nouvelle étude explore la relation entre l’isolement social et la toxicomanie

Une nouvelle étude de recherche publié dans la revue Trouble du SNC Prim Care Companion a examiné le lien entre l’isolement social et la toxicomanie chez les adultes hospitalisés. Les auteurs de l’étude ont utilisé l’ensemble de données de l’échantillon national de patients hospitalisés de 2018 pour identifier les hospitalisations d’adultes souffrant d’isolement social et de toxicomanie aux États-Unis afin d’analyser les caractéristiques sociodémographiques et l’utilisation des ressources de soins de santé, ainsi que la prévalence des troubles liés à l’usage de substances (SUD) avec isolement social et disparités fondées sur le sexe et la race.

Au total, 2 050 patients avec un code de diagnostic social (tel que défini par le Classification internationale des maladies, dixième révision, modification clinique) ont été inclus dans l’étude. Il a été constaté que 16,6 % des participants souffraient de TUS, avec une prévalence plus élevée chez les individus plus jeunes, de sexe masculin et afro-américains.

Les résultats de l’étude ont également révélé que le tabagisme (49,3 % contre 36,1 %), les troubles liés à l’alcool (14,4 % contre 4,9 %), les troubles liés au cannabis (14,6 % contre 1,4 %), les troubles liés aux stimulants (16,3 % contre 2,6 %) et les opioïdes. Les troubles apparentés (16,6 % contre 3,1 %) étaient les TUS les plus courants chez les patients socialement isolés. Bien que la durée du séjour soit similaire chez les patients socialement isolés en fonction de leur consommation de substances, le coût d’hospitalisation était plus élevé (6 144 $ contre 4 745 $) chez les patients atteints de TUS.

« Le lien entre l’isolement social et la consommation de substances met en évidence l’importance de s’attaquer à l’isolement social en tant que problème de santé publique. Les interventions visant à entretenir les liens sociaux et à réduire l’isolement social peuvent avoir un potentiel important dans la prévention et la gestion des TUS », concluent les auteurs de l’étude.

En 2023, le ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) a publié le rapport du Surgeon General des États-Unis. Consultatif sur les effets curatifs des liens sociaux et de la communauté, intitulé « Notre épidémie de solitude et d’isolement », examinant le lien entre l’isolement social et les résultats en matière de santé. Selon les conclusions du rapport, la solitude et l’isolement social augmentent respectivement le risque de décès prématuré de 26 % et 29 %. Le rapport a également déterminé que l’isolement social des personnes âgées représente à lui seul environ 6,7 milliards de dollars de dépenses excédentaires de Medicare par an, principalement en raison de l’augmentation des dépenses des hôpitaux et des établissements de soins infirmiers.

« Compte tenu des conséquences profondes de la solitude et de l’isolement, nous avons l’opportunité, et l’obligation, de faire les mêmes investissements pour améliorer les liens sociaux que nous avons faits pour lutter contre le tabagisme, l’obésité et la crise de la dépendance », indique l’avis.