Une nouvelle étude établit un lien entre les transports accessibles et la santé générale

De nouvelles recherches suggèrent qu’une meilleure infrastructure de transport peut améliorer la santé des citoyens.

L’étude, menée par des chercheurs de l’University College de Londres en Angleterre, a révélé que les personnes qui parcourent fréquemment environ 24 kilomètres ou plus à l’extérieur de leur quartier déclarent se sentir en meilleure santé que celles qui restent plus près de leur domicile.

La raison la plus importante, conclut l’étude, se résume à la socialisation.

“Ceux qui voyagent dans une plus grande variété d’endroits sont plus susceptibles de voir des amis et de la famille”, a expliqué un communiqué de presse. « Cette augmentation de la participation sociale est alors liée à une meilleure [general] santé.”

Les chercheurs de l’université soutiennent que les résultats définissent un plus grand besoin d’investissement dans les options de transport à moyenne et longue distance – que ce soit dans de meilleures routes de service ou une accessibilité accrue aux bus et aux trains.

Leurs conclusions, publiées dans la revue Transport & Santésont enracinés dans les données sur les tendances du transport en commun dans le nord de l’Angleterre, une région qui souffre d’un faible accès aux transports et qui fait face à de moins bons résultats comparatifs en matière de santé que le reste de l’Angleterre.

Les chercheurs ont analysé les corrélations entre les limitations de déplacement perçues en dehors d’une zone locale – telles que l’insuffisance des transports en commun – et l’état de santé autodéclaré des participants à l’enquête. La recherche a également évalué le nombre d’endroits différents visités, la distance parcourue et la fréquence des déplacements.

L’auteur principal de l’étude, Paulo Anciaes, chercheur à l’UCL Bartlett School of Environment, Energy and Resources, a déclaré dans le communiqué de presse que les perceptions de l’engagement social jouent un rôle important dans l’évaluation de la santé perçue par un individu.

«Nous avons exploré les liens entre les contraintes de voyager à plus de (24 kilomètres) de chez eux, la démographie et l’emplacement et la participation sociale dans la façon dont les résidents perçoivent leur propre santé, constatant que la variable clé est le nombre d’endroits différents que les gens visitent en dehors de leur zone locale. Cela est lié à une plus grande participation sociale et à une meilleure santé.

Les résultats suggèrent également que l’âge est un facteur majeur dans les avantages du voyage et les conséquences perçues de rester près de chez soi.

“Les personnes âgées de plus de 55 ans sont plus susceptibles d’être confrontées à d’autres contraintes pour voyager, telles qu’une mobilité réduite”, a expliqué Anciaes. “Ils sont également plus susceptibles de souffrir de solitude.”

“Les résultats de cette étude soulignent la nécessité de politiques publiques qui réduisent les contraintes de déplacement dans la région, en offrant de meilleures options pour les transports privés et publics qui permettent des déplacements plus fréquents et plus longs.”