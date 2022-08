Une nouvelle étude estime que jusqu’à 5 milliards de personnes pourraient mourir pendant un hiver nucléaire

C’est peut-être comme si le monde se terminait, mais c’est déjà arrivé – cinq fois au cours des 4,5 milliards d’années d’histoire de la planète, pour être précis.

De l’extinction de l’Ordovicien-Silurien il y a 440 millions d’années à l’extinction des dinosaures du Crétacé-Tertiaire il y a 65 millions d’années, la Terre a connu cinq vagues d’extinction massive lorsque plus de 75 % des espèces de la planète ont été éteintes. Oubliez les espèces menacées – ce sont les moments où les lumières ont failli s’éteindre tout la vie sur Terre.

Ce que presque tous ces événements d’extinction ont en commun est un changement climatique sévère sur une échelle de temps géologiquement rapide. Au cours de l’événement de la fin du Permien il y a 251 millions d’années – lorsque 96% des espèces sur Terre ont été tuées – une éruption volcanique colossale près de ce qui est aujourd’hui la Sibérie a projeté de grandes quantités de CO2 dans l’atmosphère. Cela a entraîné une flambée des températures mondiales et des perturbations climatiques que la plupart des espèces ne pouvaient pas supporter.

En ce qui concerne l’extinction – y compris la nôtre – nous devrions nous inquiéter du changement climatique soudain qui se produit trop rapidement pour que nous puissions survivre. Le changement climatique causé par l’homme causera des souffrances sans précédent, mais même dans les pires scénarios, il semble peu probable qu’il se déroule assez rapidement pour nous anéantir définitivement.

Mais comme le démontrent de nouvelles recherches, il y a autre chose qui pourrait : l’hiver nucléaire.

La longue nuit

Dans une étude publiée lundi dans la revue Nourriture naturelledes chercheurs dirigés par Lili Xia et Alan Robock de l’Université Rutgers ont modélisé les impacts climatiques d’une guerre nucléaire, puis ont tenté de quantifier les effets sur la production alimentaire mondiale.

Les résultats ont été sombres : une guerre nucléaire à grande échelle entre les États-Unis et la Russie avec leur nombre actuel d’ogives pourrait entraîner l’injection de jusqu’à 150 millions de tonnes de suie dans l’atmosphère, grâce à des incendies massifs déclenchés par les explosions. Toute cette suie se répandrait rapidement autour du globe et bloquerait la lumière solaire entrante, mettant l’équivalent d’une ombre sur la planète et entraînant un refroidissement global drastique. Dans le froid et l’obscurité, les récoltes se faneraient et mourraient, tout comme le bétail qui en dépend.

En conséquence, les chercheurs prévoient que la production mondiale de calories pourrait chuter jusqu’à 90 %, laissant environ 5 milliards de personnes mortes de la famine dans ce que l’on appelle maintenant l’hiver nucléaire.



“Cela produirait un changement climatique sans précédent dans l’histoire de l’humanité”, a déclaré Robock aux journalistes lors d’un briefing lundi. “Dans une guerre nucléaire américano-russe, plus de gens mourraient [from starvation] en Inde et au Pakistan seulement que dans les pays qui combattent réellement la guerre.

Alors que la durée et la sévérité de l’hiver nucléaire prévu sont liées au nombre d’ogives utilisées dans un échange, les chercheurs constatent que même une guerre nucléaire “limitée” entre l’Inde et le Pakistan – deux pays dotés d’armes nucléaires qui se sont affrontés à plusieurs reprises au cours du passé 75 ans — aurait des effets globaux sur le climat. Les incendies d’une telle guerre pourraient libérer jusqu’à 47 millions de tonnes de suie dans l’atmosphère, le pire des cas entraînant une baisse de la production mondiale de calories pouvant atteindre 50 % et entraînant 2 milliards de morts dans le monde.

La nouvelle étude a profité des récents progrès informatiques dans les derniers modèles climatiques, ne prévoyant que ce qui provoquerait un refroidissement rapide plutôt qu’un réchauffement à long terme. Des modèles de refroidissement forcé par la suie ont été introduits dans le modèle de terrain communautaire du National Center for Atmospheric Research. Cela a permis aux chercheurs d’estimer l’effet que le refroidissement et les graves dommages à la couche d’ozone de l’atmosphère causés par les explosions nucléaires et la suie auraient sur les principales cultures comme le riz et le blé, ainsi que sur les pâturages du bétail et les pêcheries marines mondiales. “Nous avons pu quantifier la quantité de nourriture disponible pour chaque pays”, a déclaré Robock.

Il est important de noter que ces chiffres sont des estimations de l’inimaginable, avec une incertitude importante. Même avec les meilleurs modèles informatiques, il est difficile de savoir exactement comment le climat réagirait à une guerre nucléaire, plus difficile de prédire comment le refroidissement affecterait précisément la production alimentaire, et encore plus difficile de dire comment la société humaine réagirait à ce qui serait l’événement le plus catastrophique. notre espèce aurait jamais connu.

Mais nous savons par le passé que nous verrions probablement un refroidissement important en cas de tempête nucléaire. Une éruption volcanique massive sur le mont Tambora en Indonésie en 1815 – le plus grand événement de ce type dans l’histoire de l’humanité – a conduit à un refroidissement si extrême que l’année suivante a été connue comme “l’année sans été”, car les mauvaises récoltes et les famines ont conduit à la famine mondiale. Plus récemment, l’éruption du mont Pinatubo aux Philippines en 1991 a injecté 15 millions de tonnes de dioxyde de soufre dans l’atmosphère, provoquant une réduction temporaire des températures mondiales moyennes de 0,5 degrés Celsius.

Le retour de l’hiver nucléaire — et les craintes nucléaires

La Nourriture naturelle research est le dernier article d’une longue série d’études visant à examiner la possibilité d’un “hiver nucléaire”. Alors que les scientifiques s’inquiétaient des effets que la guerre nucléaire aurait sur le climat dès les premiers jours de la guerre froide, le terme a été évoqué pour la première fois dans des études publiées en 1983 par une équipe de chercheurs, dont le célèbre scientifique Carl Sagan. Avant même que la recherche ne soit publiée – bien qu’après que les études aient été acceptées pour publication – Sagan a publié un article dans le magazine populaire Parade faisant la promotion de la menace de l’hiver nucléaire.

La recherche originale sur l’hiver nucléaire avait une énorme influence politique et était extrêmement controversée, comme l’a décrit l’historienne Jill Lepore dans un article de 2017 du New Yorker. Alors que son administration a repoussé la recherche, le président Ronald Reagan a été largement convaincu par l’argument, tout comme le premier ministre soviétique de l’époque, Mikhaïl Gorbatchev ; Reagan a noté qu’une guerre nucléaire “pourrait n’aboutir à aucune victoire pour qui que ce soit, car nous anéantirions la terre telle que nous la connaissons”.

Quelques années après la publication des études originales, le nombre d’ogives nucléaires dans le monde a commencé à décliner, passant de plus de 60 000 à environ 10 000 aujourd’hui – et, avec lui, les craintes d’une guerre nucléaire.

Mais comme le démontre l’invasion de l’Ukraine par la Russie cette année, nous avons peut-être oublié la guerre nucléaire, mais la guerre nucléaire ne nous a pas oubliés. Plus de pays possèdent des armes nucléaires aujourd’hui que pendant la guerre froide. Les traités internationaux de contrôle des armements ont commencé à s’effondrer, alors même que les organisations philanthropiques se sont retirées du domaine nucléaire. Les délégués se sont réunis ce mois-ci aux Nations Unies à New York pour la Conférence d’examen du Traité de non-prolifération, la pierre angulaire du régime de contrôle des armes nucléaires, mais peu de progrès sont attendus alors même que les dépenses militaires mondiales atteignent un niveau record et que les tensions internationales ont serré.

Si la menace d’une guerre nucléaire n’est pas aussi élevée qu’elle l’était pendant les pires jours de la guerre froide, elle est pire qu’elle ne l’a été depuis des années – et tout risque de catastrophe aussi horrible que celle décrite dans les recherches sur l’hiver nucléaire est trop élevé pour supporter. Plus tôt ce mois-ci, le Future of Life Institute, un groupe de réflexion sur les risques catastrophiques basé à Cambridge, dans le Massachusetts, a décerné son prix annuel aux scientifiques à l’origine de la théorie originale de l’hiver nucléaire et a averti que cette menace n’était pas encore derrière nous.

“Les dernières recherches sur l’hiver nucléaire confirment que Reagan avait raison lorsqu’il a dit qu’une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée et ne doit jamais être menée”, a déclaré Max Tegmark, professeur de physique au MIT et l’un des fondateurs du Future of Life Institute. “En ces temps turbulents, plus les décideurs comprennent l’hiver nucléaire, moins ils sont susceptibles de prendre des décisions imprudentes qui pourraient le provoquer.”