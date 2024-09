Une nouvelle étude espère découvrir un remède contre la maladie de Parkinson

La maladie de Parkinson est la maladie neurologique qui connaît la croissance la plus rapide au monde et touche environ 153 000 personnes au Royaume-Uni.

Une étude révolutionnaire examinera la maladie de Parkinson avec un niveau de détail sans précédent, dans le but de découvrir un remède à cette maladie.

Le programme Landmark examinera les causes de la maladie de Parkinson, ainsi que ce qui déclenche sa propagation dans le cerveau et provoque ensuite les séquences de symptômes.

Cette maladie est causée par un manque de dopamine dans le cerveau et se manifeste par plus de 40 symptômes, allant des tremblements et de la douleur à l’anxiété.

Les traitements qui peuvent arrêter, inverser ou prévenir la maladie de Parkinson n’ont pas encore été développés, et les experts ne savent pas comment ni pourquoi la maladie se développe.

Le projet Landmark analysera des centaines d’échantillons de tissus de la Parkinson’s UK Brain Bank, afin de créer une carte de la manière dont les gènes sont activés dans la maladie de Parkinson à travers différents types de cellules.

Les chercheurs espèrent que ces résultats révéleront les causes de la maladie de Parkinson et de la démence parkinsonienne, pourquoi certaines cellules cérébrales sont plus vulnérables à cette maladie que d’autres, et des cibles potentielles pour le développement de nouveaux traitements.

Ils espèrent également découvrir de nouvelles façons de mesurer la progression de la maladie et quels gènes ou mutations dans le corps augmentent le risque de développer la maladie de Parkinson.

Le professeur David Dexter, directeur de recherche à Parkinson’s UK, a déclaré : « Cela nous donnera une profondeur d’informations sans précédent sur les causes de la maladie de Parkinson et sur ce qui déclenche la propagation de la pathologie dans le cerveau, puis provoque les séquences de symptômes, aboutissant à la démence chez un pourcentage assez élevé de personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

« Cela nous donnera un aperçu unique des raisons pour lesquelles certaines personnes développent une démence et d’autres non. »

Il a ajouté que pour la première fois, les scientifiques identifieront les gènes à l’origine du risque de la maladie de Parkinson.

Le professeur Dexter a expliqué : « Donc, si vous connaissez un gène impliqué dans le risque, il est beaucoup plus facile de développer des thérapies pour stopper la maladie.

« Nous allons donc à terme identifier de nouvelles cibles médicamenteuses, mais nous allons également renforcer la validation des cibles pour les médicaments existants qui sont actuellement en cours de développement. »

Il a déclaré : « Landmark renforcera considérablement notre capacité à développer de nouveaux traitements potentiels et un remède contre la maladie neurologique qui connaît la croissance la plus rapide au monde. »

Michael Johnson, professeur de neurologie et de médecine génomique à l’Imperial College de Londres et chercheur principal, a déclaré : « Le projet Landmark produira des ensembles de données de pointe qui permettront aux scientifiques de comprendre pleinement les voies biologiques par lesquelles la maladie de Parkinson s’installe et progresse dans le cerveau.

« Mais parallèlement à cela, notre objectif principal est de trouver de nouveaux médicaments potentiels qui peuvent nous aider à lutter contre cette maladie.

« En identifiant les biomarqueurs prédictifs impliqués dans la maladie de Parkinson, nous espérons accélérer le parcours éventuel de ces médicaments jusqu’aux patients. »

Le programme de recherche de trois ans réunit pour la première fois Parkinson’s UK, l’Imperial College de Londres, GSK, Novartis, Roche et UCB, et a été rendu possible grâce à un don fondateur de 4 millions de livres sterling de la Gatsby Charitable Foundation.