Une nouvelle étude détecte des microplastiques dans les tissus cérébraux humains : ScienceAlert

Le problème des microplastiques n’est pas prêt de disparaître. Ces minuscules fragments de pollution plastique ont déjà été retrouvés dans nos poumons, dans des roches anciennes et dans l’eau en bouteille. Une nouvelle étude révèle dans quelle mesure ils s’infiltrent également dans le cerveau.

Une équipe internationale de scientifiques a étudié la bulbes olfactifs – les masses de tissu cérébral qui captent les informations olfactives par le nez – chez 15 humains décédés, et ont trouvé la présence de microplastiques chez 8 d’entre eux.

Des chercheurs ont déjà trouvé des microplastiques dans des caillots sanguins cérébraux, mais il s’agit de la première étude publiée à détecter ce matériau dans du tissu cérébral réel. Une autre étude similaire est actuellement en cours évaluation par les pairs.

« Bien que des microplastiques aient été détectés dans divers tissus humains, leur présence dans le cerveau humain n’a pas été documentée, ce qui soulève d’importantes questions sur les effets neurotoxiques potentiels et les mécanismes par lesquels les microplastiques pourraient atteindre les tissus cérébraux », écrire les chercheurs dans leur article publié.

Les chercheurs notent que les particules et les fibres étaient les formes les plus courantes, et polypropylène Le polymère le plus courant : c’est l’un des plastiques les plus utilisés, on le retrouve dans tous les domaines, des emballages aux pièces automobiles en passant par les appareils médicaux. La taille des particules variait de 5,5 à 26,4 micromètres, soit pas plus d’un quart de la largeur d’un cheveu humain moyen.

Recherches antérieures Des particules de pollution atmosphérique ont été trouvées remontant la voie olfactive – cette dernière étude suggère que les microplastiques pourraient utiliser le même chemin pour atteindre le cerveau, à travers de minuscules trous dans le plaque criblée (juste en dessous du bulbe olfactif).

« L’identification de microplastiques dans le nez et maintenant dans le bulbe olfactif, ainsi que les voies anatomiques vulnérables, renforcent l’idée que la voie olfactive est un site d’entrée important pour les particules exogènes dans le cerveau », écrire les chercheurs.

Malgré tous ces risques et ces impacts sur la santé, nous ne semblons pas être en mesure de réduire notre dépendance au plastique. Malgré les efforts continus pour produire du plastique plus biodégradable, le fait est que la production de plastique a doublé au cours des 20 dernières années.

On ne sait pas encore clairement quels dommages ces microplastiques pourraient causer à notre propre santé, mais il y a fort à parier que l’augmentation des concentrations de matières synthétiques dans le cerveau n’est pas une bonne nouvelle. Des lésions neuronales et un risque accru de troubles neuronaux sont probables, d’après les données de l’Institut de recherche sur les microplastiques de l’Université de Californie à San Francisco. Recherches récentes.

Il faut également tenir compte du lien avec le nez. Un lien entre la pollution de l’air et les problèmes cognitifs a déjà été clairement établi, et si les microplastiques pénètrent dans nos voies nasales, cela risque d’aggraver la situation.

« Certaines maladies neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson, semblent avoir un lien avec des anomalies nasales comme symptômes initiaux », écrire les chercheurs.

La recherche a été publiée dans Ouverture du réseau JAMA.