Une nouvelle étude de Covid fait allusion à une perte à long terme de tissu cérébral, prévient le Dr Scott Gottlieb

Le Dr Scott Gottlieb a mis en garde jeudi contre le potentiel de perte cérébrale à long terme associé à Covid, citant un nouvelle étude du Royaume-Uni.

« En bref, l’étude suggère qu’il pourrait y avoir une perte à long terme de tissu cérébral à cause de Covid, et cela aurait des conséquences à long terme », a déclaré l’ancien chef de la FDA et contributeur de CNBC.

« Vous pouvez compenser cela au fil du temps, donc les symptômes peuvent disparaître, mais vous ne récupérerez jamais le tissu si, en fait, il est détruit à cause du virus », a déclaré Gottlieb, qui sert sur le conseil d’administration du fabricant de vaccins Covid Pfizer.

L’étude britannique a examiné l’imagerie cérébrale avant et après une infection à coronavirus et a examiné spécifiquement l’effet potentiel sur le système nerveux.

Gottlieb a expliqué à « The News with Shepard Smith » de CNBC que la destruction des tissus cérébraux pourrait expliquer pourquoi les patients de Covid ont perdu leur odorat.

« La diminution de la quantité de tissu cortical s’est produite dans des régions du cerveau proches des endroits responsables de l’odorat », a-t-il déclaré. « Ce que cela suggère, c’est que l’odeur, la perte de l’odorat, n’est qu’un effet d’un processus plus primaire en cours, et ce processus est en fait un rétrécissement du tissu cortical. »

Divulgation: Scott Gottlieb est un contributeur de CNBC et est membre des conseils d’administration de Pfizer, de la start-up de tests génétiques Tempus, de la société de technologie de la santé Aetion Inc. et de la société de biotechnologie Illumina.