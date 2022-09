Une nouvelle étude confirme ce que nous savons sur les vaccins COVID et les règles

Pour les dernières nouvelles et informations sur la pandémie de coronavirus, visitez le OMS et CDC sites Internet.

Des milliards (avec un “b”) de Doses de vaccin COVID-19 ont été donnés aux gens depuis le début de la pandémie il y a plus de deux ans. Mais comme de nombreuses initiatives de recherche en science et en médecine, le cycle menstruel a été largement ignoré dans les premières études sur les vaccins, bien qu’il s’agisse d’un signal et d’un schéma vitaux qui reflètent souvent la santé (physique et émotionnelle) des personnes qui en ont un.

Mais la recherche a commencé à rouler ces derniers mois, inspirant, espérons-le, davantage dans les futures avancées médicales. Une grande étude publié cette semaine dans BMJ Medicine a atterri sur des résultats similaires de recherches antérieures : il pourrait y avoir un léger retard temporaire dans le début du cycle menstruel d’une personne (lorsqu’elle a ses règles) autour du cycle où elle a été vaccinée contre le COVID-19. Le retard moyen des règles était d’environ un jour et les cycles de la plupart des gens reprenaient normalement le mois suivant.

Bien que cela soit valable pour les personnes qui ont remarqué un changement dans leurs règles après le vaccin, ce petit changement (temporaire) n’est pas nécessairement un gros problème dans le monde de la gynécologie et de la médecine reproductive. C’est parce que les hormones qui contrôlent et orchestrent la danse délicate qu’est le cycle menstruel peuvent changer en fonction d’un variété de facteursy compris les niveaux de stress, si nous mangeons suffisamment, si nous prenons ou perdons du poids et, apparemment, les choses qui ont un impact sur notre système immunitaire, comme les vaccinations et les maladies.

Voici ce que nous savons sur la vaccination contre le COVID-19, les règles et la fertilité.

Vaccins et règles COVID

Une fois que les vaccins COVID-19 ont commencé à être déployés auprès des masses (la plus grande campagne de vaccination de la vie de la plupart des gens), certaines personnes ont noté que leurs règles étaient un peu différentes le mois où elles se faisaient vacciner. Puis une étude de janvier publiée dans le Journal d’obstétrique et de gynécologie a confirmé ce que beaucoup de gens savaient déjà : se faire vacciner pourrait temporairement retarder vos règles. Selon l’étude, une personne ayant un cycle régulier d’une durée moyenne (24 à 38 jours) a été retardée en moyenne d’environ un jour. Les règles de la plupart des gens sont revenues à la normale en un à deux mois.

UN grande étude publié cette semaine dans BMJ Medicine a révélé une tendance similaire chez les personnes ayant des règles régulières qui ne prenaient pas de contraception hormonale (la contraception hormonale interfère avec l’ovulation et a un impact sur le fait qu’une personne saigne chaque mois). Le début des menstruations a été retardé d’un peu moins d’un jour pour le cycle vaccinal, mais ce changement était temporaire. Les personnes qui ont reçu deux doses de vaccin au cours du même cycle menstruel ont eu un délai plus long, en moyenne, d’environ quatre jours.

Mais cela vous rendra-t-il stérile ? Pas comme autres facteurs qui peuvent faire apparaître une période un peu différemment de la normale (comme le stress, une période d’exercice intense ou COVID-19 lui-même) les changements après la vaccination semblent être temporaires. Les changements pourraient également être “petits par rapport à la variation normale” du cycle menstruel, ont noté les chercheurs. Même chez les personnes ayant des cycles réguliers, une période peut ne pas être officiellement considérée comme tardive jusqu’à ce qu’elle soit il y a quelques jours quand vous l’attendiez.

Mais il est important de noter, comme les chercheurs l’ont fait dans l’étude BMJ, que l’étude a été réalisée sur des personnes qui ont des cycles menstruels réguliers pour commencer, sans utiliser de contraceptif. Les personnes qui ont déjà des règles irrégulières ou qui ont un problème de santé comme SOPK qui perturbe les menstruations peut avoir une expérience différente. Cela souligne la nécessité de poursuivre les recherches pour inclure les effets du cycle menstruel dans toutes les études.

Mais en temps réel, vous n’avez probablement pas à vous inquiéter si vos règles sont légèrement différentes le mois où vous avez reçu un vaccin (sauf si vous pensez qu’il y a une autre cause à cela). “Je veux m’assurer que nous dissuadons les gens de ces faux mythes sur les effets de la fertilité”, a déclaré le Dr Hugh Taylor, directeur du département d’obstétrique, de gynécologie et des sciences de la reproduction à la Yale School of Medicine. le New York Times en janvier. “Un cycle ou deux où les règles sont interrompues peuvent être ennuyeux, mais cela ne sera pas nocif d’un point de vue médical.”

Lorsque notre corps subit un stress temporaire, une maladie ou un changement brusque de mode de vie, les hormones peuvent être perturbées temporairement. Cela pourrait être interprété comme la façon naturelle de dire : « ce n’est pas le meilleur moment pour tomber enceinte ».

Les vaccins COVID rendent-ils plus difficile de tomber enceinte ?

Non, selon un février déclaration de l’American College of Obstetricians and Gynecologists, de l’American Society for Reproductive Medicine et de la Society for Maternal-Fetal Medicine. Les vaccins COVID-19 sont encouragés pour les personnes qui sont déjà enceintes et celles qui pourraient vouloir l’être à l’avenir.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis affirment qu’il y a actuellement “aucune preuve” que tout vaccin, y compris ceux contre le COVID-19, cause des problèmes de fertilité chez les hommes ou les femmes.

Voici des recherches pour étayer l’affirmation des agences : une étude publiée dans le Lancet a examiné des personnes tombées enceintes alors qu’elles participaient à des essais sur le vaccin d’AstraZeneca (un vaccin similaire à celui de Johnson & Johnson). Les chercheurs n’ont trouvé aucune différence dans les taux de grossesse ou la fertilité entre celles qui ont reçu le vaccin COVID-19 par rapport au placebo, et également aucune différence dans les taux de fausse couche.

Une autre étude publiée dans Centre BioMed a examiné 36 couples essayant activement de concevoir en utilisant la fécondation in vitro. Tout en notant (comme de nombreuses études sur COVID-19) que des études plus importantes devraient être menées pour confirmer, les chercheurs ont écrit : « Le vaccin à ARNm SARS-CoV-2 n’a pas affecté les performances ou la réserve ovarienne des patientes dans leur cycle de FIV immédiatement suivant ».

Mais le fait de disposer de données confirmant que les grossesses accidentelles et planifiées continuent de se produire en nombre égal, quel que soit le statut vaccinal, pourrait atténuer l’hésitation initiale autour de la “nouvelle” technologie d’ARNm utilisée dans les vaccins COVID de Pfizer et Moderna.

“L’ARNm, en particulier, est ce dont les gens semblent s’inquiéter”, a déclaré le Dr Danielle Jones, une gynécologue-obstétricienne qui réalise des vidéos démystifiant les mythes du COVID-19, dit dans une vidéo. “L’ARNm est dégradé dans votre corps en quelques heures à quelques jours et disparaît certainement en quelques semaines, et tout ce qui reste est la réponse de votre corps, c’est-à-dire les anticorps, pour vous protéger contre le COVID-19.”



Tomber malade avec COVID rend-il plus difficile de tomber enceinte?

Cela dépend, selon les recherches actuelles. Une étude dans le Journal américain d’épidémiologiequi a examiné des couples hétérosexuels essayant de tomber enceintes “spontanément”, a constaté qu’une femme tombant malade avec COVID-19 n’avait pas d’impact sur les chances d’un couple de concevoir, mais que le combat récent d’un partenaire masculin avec COVID-19 l’avait fait temporairement diminuer les chances d’un couple.

Bien que les chercheurs croient que c’est à court terme, les couples qui essayaient de concevoir avaient une chance légèrement inférieure (environ 18 % moins probable) de tomber enceinte si le partenaire masculin avait la COVID-19 dans les 60 jours suivant la période du cycle menstruel déclarée. Après 60 jours écoulés depuis l’infection au COVID-19 du partenaire, il n’y avait aucune différence de fertilité. Les femmes qui suivaient leurs cycles menstruels ont signalé les antécédents médicaux et le statut vaccinal de leur partenaire dans l’étude, bien que certains partenaires masculins aient rempli un questionnaire.

Une étude d’analyse de sperme plus petite a également établi un lien entre la maladie COVID-19 et mauvaise qualité du sperme et des problèmes similaires, mais les chercheurs de cette étude ont noté que la qualité du sperme des participants avant de tomber malade avec COVID-19 était inconnue.

Le CDC dit que la fièvre d’une maladie peut entraîner une courte durée diminution du sperme chez des hommes par ailleurs en bonne santé. “D’autres raisons possibles d’une baisse de la fertilité chez les partenaires masculins qui ont récemment été testés positifs pourraient être l’inflammation des testicules et des tissus voisins et la dysfonction érectile, toutes courantes après une infection par le SRAS-CoV-2”, ont déclaré les National Institutes of Health. signalé en janvier sur l’étude du Journal of Epidemiology. “Les chercheurs ont noté que cette baisse à court terme de la fertilité masculine pourrait potentiellement être évitée par la vaccination.”

Mais qu’en est-il du sperme et des vaccins COVID-19 ? Un petit étude d’analyse de sperme n’a pas trouvé de différence significative dans la qualité du sperme des participants avant et après deux doses de vaccins Pfizer ou Moderna. Les participants avaient en fait un paramètre de sperme accru (plus de spermatozoïdes) après la vaccination, mais les chercheurs l’ont attribué à d’autres facteurs de l’étude, et non au vaccin. L’étude de cohorte plus large n’a pas non plus trouvé de différence de fertilité entre les hommes non vaccinés et vaccinés.

Cependant, de nouvelles variantes du virus qui cause le COVID-19 continuent d’apparaître, ce qui peut modifier les effets sur la santé de tomber malade avec le COVID-19. La plupart des gens ont également une certaine immunité contre le COVID-19 maintenant, qu’il s’agisse d’une infection antérieure, d’une vaccination ou des deux, ce qui peut également influencer l’impact d’une maladie COVID-19 sur vous.



