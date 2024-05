Une nouvelle étude apporte la « réponse définitive sur les masques ». Ils travaillent.

Je me suis masqué systématiquement depuis le début de la pandémie actuelle de COVID-19, d’abord avec un masque en tissu, avant de savoir mieux, puis ces dernières années avec des KN95 ou des N95. Et j’ai, à ma connaissance, continué à éviter d’attraper le virus. En fait, je n’ai pas été malade depuis au moins 4,5 ans, et j’attribue cela en grande partie au masquage. J’opte également pour les terrasses si je sors manger, si possible, c’est aussi en partie pourquoi je n’ai pas été malade. Mais c’est aussi définitivement le masquage. Inutile de dire que je crois déjà énormément à la science du masquage. En termes simples : les masques fonctionnent.

Masques et respirateurs pour la prévention des infections respiratoires : état des connaissances scientifiques [journals.asm.org]

Cependant, il est difficile de convaincre les gens qui ont avalé les fausses nouvelles que le port du masque est nocif ou que les masques ne fonctionnent pas. Je ne ferai pas de lien vers ces « études » (imparfaites) parce que je ne veux certainement pas partager davantage de désinformation, mais il suffit de dire que les gens qui croient que les masques ne fonctionnent pas ne lisent pas la science réelle, ou ne le font pas. ils masquent réellement, ou n’utilisent pas de masques de haute qualité, ou s’ils portent des masques, ne les portent pas correctement (oui, vous avez raison, les masques autour de votre menton ne fonctionnent pas réellement !).

Au cas où vous auriez encore la patience d’essayer de convaincre un sceptique en matière de masques – ou même un anti-masque enragé – que les masques *fonctionnent* réellement, voici une toute nouvelle étude formidable, évaluée par des pairs, à partager avec eux. Le papierqui est basé sur un projet de recherche de revue narrative et de méta-analyse, a été rédigé par une équipe internationale de 13 chercheurs issus d’universités, dont l’Université d’Oxford (Royaume-Uni), l’Université de Nouvelle-Galles du Sud (Sydney, Australie), l’Université de Toronto (Canada). ), Université d’Otago (Wellington, Nouvelle-Zélande) et Université de Calgary (Alberta, Canada).

L’article synthétise les preuves de plus de 400 études au total, dont 100 revues publiées, ainsi que des études primaires dans des disciplines telles que l’épidémiologie, la santé publique, l’ingénierie et les études sociales, toutes axées sur l’exploration de l’efficacité du masquage. Les auteurs expliquent qu’ils ont même réanalysé « des méta-analyses contestées d’essais cliniques clés » – y compris la tristement célèbre revue Cochrane controversée. En fait, les auteurs déclarent spécifiquement que leur étude « a été commandée en partie à cause de la controverse autour d’une étude Cochrane qui a été interprétée par certaines personnes comme fournissant une preuve définitive que les masques ne fonctionnent pas ». Cependant, ce n’est jamais ce qu’affirme réellement la revue Cochrane, comme l’expliquent les auteurs de cette revue actuelle :

La nécessité d’une nouvelle révision sur les masques a été soulignée par une polarisation largement médiatisée de l’opinion scientifique. La section sur les masques d’une revue Cochrane de 2023 sur les interventions non pharmaceutiques (9) était – de manière controversée – limitée aux essais contrôlés randomisés (ECR). Il a été interprété par la presse et par certains de ses propres auteurs, mais pas tous, comme signifiant que « les masques ne fonctionnent pas » et que « les mandats de masques n’ont rien fait » (dix). Le rédacteur en chef de Cochrane a ressenti le besoin de déclarer publiquement que, de l’avis de Cochrane, les résultats de la revue n’étayaient pas une telle conclusion (11). Certains chercheurs n’ont pas tardé à remettre en question la méthodologie de l’analyse, en particulier les défauts majeurs de la méta-analyse et l’omission d’un vaste ensemble de preuves non issues d’ECR (12–16).

Pour ma part, je suis ravi que cette étude aborde explicitement – ​​et démystifie – la revue Cochrane, car cette seule étude a probablement fait plus de dégâts que presque toute autre chose aux tentatives généralisées visant à amener les gens à porter un masque pour se protéger et protéger les autres du COVID-19. .

Les auteurs de cette nouvelle revue ont trouvé des preuves qui les ont conduits à sept conclusions principales :

Premièrement, il existe des preuves solides et cohérentes de la transmission aérienne du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) et d’autres agents pathogènes respiratoires. Deuxièmement, s’ils sont portés correctement et systématiquement, les masques sont efficaces pour réduire la transmission des maladies respiratoires et montrent un effet dose-réponse. Troisièmement, les respirateurs sont nettement plus efficaces que les masques médicaux ou en tissu. Quatrièmement, les masques obligatoires sont, dans l’ensemble, efficaces pour réduire la transmission communautaire d’agents pathogènes respiratoires. Cinquièmement, les masques sont d’importants symboles socioculturels ; le non-respect du port du masque est parfois lié à des convictions politiques et idéologiques et à une désinformation largement diffusée. Sixièmement, bien qu’il existe de nombreuses preuves selon lesquelles les masques ne sont généralement pas nocifs pour la population en général, le port du masque peut être relativement contre-indiqué chez les personnes souffrant de certaines conditions médicales, qui peuvent nécessiter une exemption. De plus, certains groupes (notamment les personnes D/sourds) sont désavantagés lorsque d’autres sont masqués. Enfin, les masques et respirateurs à usage unique présentent des risques pour l’environnement.

Les auteurs fournissent également quelques recommandations pour de futures recherches :

Nous proposons un programme de recherche future, comprenant une meilleure caractérisation des situations dans lesquelles le masquage devrait être recommandé ou obligatoire ; attention au confort et à l’acceptabilité ; un soutien à la communication généralisé et axé sur le handicap dans les contextes où des masques sont portés ; et le développement et les tests de nouveaux matériaux et conceptions pour améliorer la filtration, la respirabilité et l’impact environnemental.

University of Calgary News a récemment publié un aperçu de l’étude qui comprenait une discussion de l’étude par l’auteur principal, le professeur Trisha Greenhalgh du département Nuffield des sciences de la santé de soins primaires, Université d’Oxford, qui a déclaré : « Notre examen confirme que les masques fonctionnent, avec un effet dose-réponse clair. . Plus vous portez un masque de manière cohérente et correcte, plus vous êtes protégé. Les respirateurs, lorsqu’ils sont portés en continu, offrent une protection encore plus grande que les masques ordinaires.

Le co-auteur, le Dr Joe Vipond, MD et professeur agrégé à la Cumming School of Medicine de l’Université de Calgary, a également commenté l’étude, déclarant qu’il s’agit de la « réponse définitive sur les masques » :

« Dans un monde de désinformation, remettant en question l’efficacité de tout, du masquage aux vaccins, il est important de disposer de données scientifiques solides pour étayer toute affirmation. . . C’est la réponse définitive sur les masques, au-delà de la vision étroite des essais contrôlés randomisés et de l’ensemble des preuves. Et voici, la science actuelle respecte les normes et les protocoles qui, depuis des décennies, protègent les travailleurs de la santé, et plus récemment le public, contre les risques biologiques.

Je sais qu’il serait naïf de penser que cette étude approfondie sur l’efficacité du masquage changera l’avis des anti-masques purs et durs. Mais peut-être que cela convaincra certaines personnes encore disposées à apprendre à partir de données réelles. En tout cas, j’espère ! Masquez-vous, les amis ! Et si vous me cherchez, c’est moi qui porte le masque rose vif !

