Une nouvelle étude appelle les organismes de protection de la faune à rectifier les dommages causés par les noms d’oiseaux « nuisibles, racistes et fanatiques »

Dans un article récent, Robert Driver de l’East Carolina University et Alexander Bond du Natural History Museum du Royaume-Uni, notent que de nombreux noms d’oiseaux ont été choisis aux XVIIIe et XIXe siècles et reflètent la perspective européenne dominante sur la science de l’époque.

L’étude soutient que bon nombre de ces noms ne sont plus appropriés dans le monde moderne, ajoutant même que certains sont nuisibles et offensants en ce qu’ils sont « destructeur, raciste ou fanatique ».

Driver et Bond déclarent que bon nombre des noms utilisés aujourd’hui ont en fait été inventés par des colons et des conquérants européens et ont par conséquent vu des noms autochtones rejetés.

Les auteurs soutiennent que l’utilisation continue de certains noms jugés problématiques entrave le développement de leur discipline en une « plus diversifié et inclusif » un.

Bien que l’étude note des exemples précédents de changements de nom « positifs », elle cite également des noms problématiques qui n’ont pas encore été modifiés, notamment la colombe inca, qui, bien que non raciste, est « sans doute l’oiseau dont le nom est le plus ignorant en Amérique du Nord. » Le chemin migratoire de l’oiseau ne le fait pas traverser des terres auparavant colonisées par les Incas.

Certains des oiseaux les plus communs en Amérique du Nord, y compris les vautours, les gobe-mouches et les rouges-gorges, conservent tous des noms européens bien qu’ils soient indigènes des Amériques et qu’ils ne partagent pas la lignée ancestrale avec leurs homonymes européens, écrivent les auteurs.

Leur article note également que le Sora est le seul oiseau en Amérique du Nord qui conserve un nom commun standardisé de « Vraisemblablement une langue autochtone nord-américaine » – mais la source exacte du nom a été perdue.

Sans vouloir être trop « prescriptif », les auteurs font plusieurs suggestions pour relever les défis susmentionnés.

Première, « les organismes qui décident des noms communs anglais doivent accepter que l’utilisation de certains noms communs est préjudiciable, raciste ou fanatique, même s’ils ne le trouvent pas personnellement inapproprié » ils écrivent. Ensuite, ils doivent travailler avec des groupes affectés par les noms inappropriés pour « réparer le mal » et travailler à une « solution mutuellement convenue ».

Le journal exhorte également à la réforme des organismes chargés de la faune sauvage chargés de nommer les oiseaux et affirme que les groupes doivent devenir « plus diversifiée et représentative des communautés qu’elles desservent ».

Alors que certains pourraient suggérer que les noms d’oiseaux racistes ne sont pas une priorité absolue en 2021, le sujet est de plus en plus abordé par les défenseurs du changement de nom.

En juin, le Washington Post a publié un article intitulé : « L’héritage raciste que portent de nombreux oiseaux ». L’auteur, Darryl Fears, a affirmé que de nombreux oiseaux portent encore les noms de racistes, de complices et généralement de personnages historiques désagréables, du moins selon les normes d’aujourd’hui.

