Plus choquant encore, ils ont découvert que les cas de certains types de cancer, notamment du poumon, du pancréas, du côlon et du rectum, étaient en fait plus faibles lorsque les niveaux de rayonnement se situaient à l’extrémité supérieure du spectre. Il y avait également des niveaux réduits de cancers du cerveau et de la vessie chez les hommes, bien qu’ils n’aient trouvé aucune diminution des cancers du col de l’utérus, du sein ou de la prostate, ou de la leucémie.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy