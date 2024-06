Une nouvelle étude affirme que le sevrage des antidépresseurs est moins courant qu’on ne le pense. Mais il y a un gros problème

UN nouvelle revue de la recherche sur le sevrage des antidépresseurs a confirmé son existence, mais rapporte également qu’il est moins courant et moins grave que précédemment.

Ces résultats alimentent un débat croissant sur la fréquence et la gravité des effets du sevrage. Mais nous affirmons que les chercheurs sous-estiment probablement l’incidence des effets de sevrage chez les utilisateurs à long terme qui sont les plus à risque.

L’une des principales limites de cette revue est qu’elle porte principalement sur des utilisateurs d’antidépresseurs à court terme et qu’elle sous-estime donc la fréquence de ces symptômes chez les personnes qui prennent ces médicaments à long terme. Il s’agit d’un groupe croissant de personnes – et les recherches montrent qu’elles sont les plus à risque d’éprouver un manque.

La revue systématique a examiné 79 études au total. Sur la base de leur analyse, les chercheurs ont rapporté qu’une personne sur trois ayant arrêté les antidépresseurs a ressenti des effets de sevrage. Les auteurs ont également constaté qu’une personne sur six ayant pris un antidépresseur placebo a déclaré avoir ressenti des effets de sevrage après l’arrêt (souvent appelés effets de sevrage). l’effet « nocebo »).

En tenant compte de ces données, ils ont conclu qu’environ une personne sur six souffrait d’effets de sevrage dus aux antidépresseurs. Les chercheurs ont également rapporté que seulement 3 % des personnes présentaient de graves effets de sevrage, et ils se sont demandé si certains de ces effets de sevrage étaient réellement le retour d’un problème de santé mentale sous-jacent.

La confirmation du retrait des antidépresseurs sera bien accueillie par de nombreuses personnes. Alors que les directives de prescription britanniques utilisées pour indiquer les effets du sevrage sont généralement légères et brèves chez la plupart des patients, des dizaines de milliers de personnes se sont manifestées pétitions, articles de journaux et sur réseaux sociauxdéclarant avoir ressenti de graves symptômes de sevrage. Beaucoup décrivent problèmes comprenant de nouvelles attaques de panique, des pensées obsessionnelles, une akathisie (un état d’agitation, d’agitation et de terreur) et un risque profond de suicide.

En 2019, la première revue systématique sur le sevrage des antidépresseurs a révélé que le tableau était plus conforme à ce que rapportaient les patients. L’étude a révélé la moitié des patients les antidépresseurs prescrits ont subi des effets de sevrage – et la moitié de ces personnes ont signalé des symptômes graves.

Limites de l’étude

Les dernières découvertes complètent ce tableau, et il est utile de confirmer que le sevrage des antidépresseurs se produit et n’est pas rare. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils ne sont pas aussi rassurants qu’ils le paraissent.

Premièrement, la majorité des études incluses dans la revue étaient des études à court terme menées par des fabricants de médicaments qui n’étaient pas incités à détecter les symptômes de sevrage.

De plus, de nombreuses études n’étaient pas conçues pour examiner le sevrage et ne le faisaient qu’accidentellement ou n’évaluaient pas de manière approfondie les symptômes de sevrage. Cela sous-estime probablement l’incidence des effets de sevrage.

La durée moyenne de prise d’antidépresseurs dans les études incluses dans la revue n’était que de 25 semaines. On est loin de la durée pendant laquelle de nombreuses personnes utilisent ces médicaments en pratique clinique.

Au Royaume-Uni, la moitié des patients sous antidépresseurs les ont utilisés pendant plus de deux ans – avec 2 millions de personnes dessus depuis cinq ans. Aux États-Unis, la moitié des personnes prenant des antidépresseurs le prennent depuis plus de cinq ans.

Nous savons que plus les gens utilisent des antidépresseurs longtemps, plus plus fréquent et grave leurs symptômes de sevrage surviennent à l’arrêt. Les auteurs de l’article ont indiqué qu’ils n’avaient trouvé aucune relation entre la durée pendant laquelle les gens prenaient des antidépresseurs et le risque d’effets de sevrage, mais cela est probablement dû au fait qu’ils n’ont examiné que des études à court terme, très peu d’études ayant duré plus d’un an.

Une enquête a révélé qu’une personne sur trois ayant utilisé des antidépresseurs pendant trois à six mois a signalé des effets de sevrage (similaires aux résultats de la méta-analyse actuelle) – avec un cinquième signalant des effets de sevrage. effets de sevrage modérés ou sévères.

Parmi ceux qui ont utilisé des antidépresseurs pendant plus de trois ans, les deux tiers ont signalé des effets de sevrage – et la moitié ont déclaré qu’ils étaient modérés ou graves. Il est donc probable que la nouvelle étude sous-estime la fréquence et la gravité des symptômes de sevrage chez les utilisateurs d’antidépresseurs à long terme.

L’autre limite majeure de cette revue est qu’elle suppose que les effets de sevrage des placebos et des antidépresseurs étaient équivalents. Toutefois, les symptômes étaient probablement moins intenses dans le groupe placebo.

Dans les quelques études incluses dans la revue qui ont examiné la gravité, les personnes arrêtant les antidépresseurs étaient sept fois plus susceptibles de ressentir de graves effets de sevrage que celles qui arrêtaient un placebo. Comparer les taux de ces deux groupes revient à comparer des pommes et des oranges.

Les auteurs de la revue suggèrent également que certains des symptômes de sevrage signalés (tels que des troubles émotionnels) pourraient être une récidive du problème de santé mentale sous-jacent classé à tort comme sevrage. Mais il est tout aussi probable que certains symptômes de sevrage aient été classés à tort comme récidive, ce qui pourrait signifier qu’ils ont sous-estimé les effets du sevrage.

Et comme la dépression est une maladie fluctuante qui va et vient avec le tempsil serait improbable qu’autant de patients rechutent immédiatement après l’arrêt des antidépresseurs.

Il est clair que nous avons besoin de recherches de meilleure qualité menées auprès des utilisateurs à long terme pour connaître plus précisément les risques. Il est inquiétant de constater qu’après des décennies de commercialisation des antidépresseurs, si peu d’attention a été accordée à ce problème majeur de santé publique.

Les risques d’effets de sevrage graves et durables doivent être pris en compte lors de l’examen d’un antidépresseur. Ces médicaments doivent également être arrêtés avec plus de prudence que d’habitude en raison de ces risques.

Cet article est republié à partir de La conversation sous licence Creative Commons. Lis le article original.