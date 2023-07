Une nouvelle estimation ajoute 2 millions de tonnes aux gisements de lithium connus de la Bolivie

Le total des ressources de lithium confirmées de la Bolivie a augmenté de 2 millions de tonnes à 23 millions de tonnes, a déclaré jeudi le président du pays andin.

La nouvelle estimation renforce encore la position de la Bolivie en tant que pays possédant les plus grands gisements de lithium connus au monde, qui est en forte demande pour une utilisation dans les batteries.

« Nous sommes la plus grande réserve de lithium au monde, et nous devons savoir la gérer intelligemment pour exploiter et transformer cette ressource », a déclaré le président Luis Arce au salar de Coipasa, à environ 280 km au sud de la capitale La Paz.

La Bolivie a intensifié sa recherche de partenaires internationaux pour l’aider à développer ses réserves de lithium à un moment où la demande de ce métal explose au milieu de la transition vers les énergies renouvelables dans le monde et de la croissance des véhicules électriques alimentés par des batteries au lithium.

L’augmentation de l’estimation des réserves de la Bolivie est intervenue après de nouvelles études géologiques dans les salines de Coipasa et de Pasto Grandes, a déclaré Raul Mayta, vice-ministre de l’exploration et de l’exploitation des ressources énergétiques, à la chaîne de télévision publique Bolivia TV.

Arce s’efforce de renforcer le rôle de la Bolivie sur le marché international du lithium après 14 ans de peu de progrès qui l’ont laissée à la traîne derrière le Chili et l’Argentine voisins. Les trois pays abritent une zone qui contient une grande partie des réserves mondiales prouvées de lithium.

Le mois dernier, le gouvernement d’Arce a signé un accord avec le chinois Citic Guoan et le russe Uranium One Group pour exploiter les gisements de lithium de la Bolivie. Ensemble, ils ont promis d’investir 1,4 milliard de dollars pour la construction de deux usines de production et d’exportation de 50 000 tonnes de lithium par an à partir de 2025 dans les salines de Pastos Grandes.

Un montant similaire d’investissement a été signalé lorsque le gouvernement a signé un accord en janvier avec Contemporary Amperex Technology of China.

L’Argentine possède les deuxièmes plus grandes réserves de lithium au monde, avec 20 millions de tonnes, suivie des États-Unis avec 12 millions de tonnes et du Chili avec 11 millions de tonnes, selon l’US Geological Survey. Le premier producteur mondial de lithium est l’Australie, suivi du Chili et de la Chine en troisième position, selon l’agence américaine.