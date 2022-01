Une nouvelle espèce d’insecte identifiée dans l’ouest de l’Ouganda par un scientifique britannique dans une découverte « incroyablement rare » | Actualités scientifiques et techniques

Une nouvelle espèce d’insecte a été découverte par un scientifique britannique dans la forêt tropicale ougandaise.

Le Dr Alvin Helden de l’Université Anglia Ruskin (ARU) a fait la découverte lors d’un travail de terrain avec des étudiants dans le parc national de Kibale et il appartient à un groupe d’insectes si rares que son plus proche parent a été vu pour la dernière fois en 1969.

Il a été nommé Phlogis kibalensis et appartient à la famille des cicadelles, avec son éclat métallique distinctif, son corps piqué et ses organes reproducteurs mâles en forme de feuille.

Image:

La découverte a été faite au parc national de Kibale dans l’ouest de l’Ouganda



Avant la nouvelle découverte, faite en 2018, la dernière observation enregistrée d’une cicadelle du genre rare Phlogis était en République centrafricaine en 1969.

Les cicadelles sont étroitement apparentées aux cigales mais beaucoup plus petites, l’espèce mâle nouvellement découverte ne mesurant que 6,5 mm de long.

Le Dr Helden a déclaré avoir remarqué au microscope que la punaise mâle appartenait à une nouvelle espèce en raison de la forme de ses organes reproducteurs, qui ont un peu qui ressemble à de « petites feuilles » et se trouve « vers la pointe de la structure ».

Les insectes se nourrissent principalement de sève végétale et sont la proie d’araignées, de coléoptères et de guêpes parasites, ainsi que d’oiseaux.

Le Dr Helden, membre du groupe de recherche en écologie appliquée de l’ARU, a déclaré : « Trouver cette nouvelle espèce est une réalisation unique dans une vie, d’autant plus que son parent le plus proche a été trouvé pour la dernière fois dans un pays différent il y a plus de 50 ans. Je le savais. était quelque chose de très spécial dès que je l’ai repéré.

Image:

Le Dr Alvin Helden de l’Université Anglia Ruskin emmène des étudiants dans le parc national en Ouganda depuis 2015



« Les cicadelles de ce genre, et de la tribu au sens large, ont une apparence très inhabituelle et sont rarement trouvées. En fait, elles sont si incroyablement rares que leur biologie reste presque complètement inconnue, et nous ne savons presque rien sur Phlogis kibalensis.

« Il y a des endroits merveilleux, comme le parc national de Kibale en Ouganda, où la faune survivra, mais en dehors des parcs nationaux et des réserves, la quantité de forêt tropicale qui a été défrichée sous les tropiques est dévastatrice.

« Des espèces rares pourraient vivre n’importe où, mais la déforestation signifie qu’il est inévitable que nous perdions des espèces avant de les avoir découvertes. »

Depuis 2015, le Dr Helden dirige des excursions étudiantes dans le parc national de l’ouest de l’Ouganda, près de la frontière de la République démocratique du Congo, et dans le cadre de son travail, il documente les insectes trouvés dans le parc.