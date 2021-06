Une nouvelle espèce de rhinocéros découverte en Chine se classe parmi les plus grands mammifères

Un groupe de chercheurs a découvert une nouvelle espèce de rhinocéros géant à partir de fossiles datant de 26,5 millions d’années dans la province du Gansu, dans le nord-ouest de la Chine.

Selon les résultats publiés dans la revue scientifique à comité de lecture Communications Biology, Tao Deng, professeur à l’Académie chinoise des sciences de Pékin, et son équipe ont récupéré les restes squelettiques d’un rhinocéros géant surnommé Paraceratherium linxiaense.

Les chercheurs ont déclaré que le rhinocéros géant est considéré comme l’un des plus grands mammifères terrestres qui aient jamais vécu. Les crânes et les pattes d’un rhinocéros géant sont plus longs que tous les mammifères terrestres signalés. Deng dit que cette espèce est un cinquième plus grande que la P. bugtiens espèce, mais de taille similaire à la P. lepidum espèce.

Les chercheurs ont découvert un crâne complètement préservé de la nouvelle espèce, qui aurait une cavité nasale plus profonde que les autres espèces de rhinocéros géants. Il a également un crâne élancé, un tronc de nez court et un long cou.

« Ce qui est extraordinaire à propos de cette chose en particulier, c’est qu’il s’agit d’un fossile merveilleusement préservé, ce qui nous en dit beaucoup sur l’anatomie du groupe individuel », a déclaré Lawrence Flynn, co-auteur de l’étude.

Le Paraceratherium linxiaense avait un poids corporel de 24 tonnes, similaire au poids total de quatre grands éléphants d’Afrique ou de huit rhinocéros blancs, selon Deng. Il avait une hauteur d’épaule d’environ 16 pieds et une longueur de corps d’environ 26 pieds.

Sa tête pouvait atteindre une hauteur d’environ 23 pieds pour parcourir les feuilles de la cime des arbres.

Le rhinocéros géant a peuplé l’Asie dans des régions telles que le Pakistan, la Chine, la Mongolie et le Kazakhstan, et le genre Paraceratherium était la forme la plus répandue du rhinocéros géant, selon les chercheurs.

Flynn dit que la partie la plus surprenante de la découverte de fossiles était qu’elle révélait que la productivité de la végétation était très élevée en Chine, au Pakistan et dans d’autres régions d’Asie où ces rhinocéros et autres créatures mammifères peuplaient dans le passé.

« Pour supporter un animal de cette taille, il devait y avoir beaucoup de végétation », a déclaré Flynn. « Ce que nous voyons en termes de végétation à l’échelle mondiale aujourd’hui n’est pas une image précise de ce qui était dans le passé, car la productivité de la végétation était plus élevée dans le passé. »

Ce que cela dit sur l’extinction, dit Flynn, c’est qu’il y a eu toute une diversification des rhinocéros et autres groupes de mammifères il y a des millions d’années, mais depuis lors, le climat de la Terre a changé et beaucoup de ces groupes ont disparu.

« Il y avait une communauté diversifiée, riche et intéressante qui a disparu, il est donc beaucoup plus important que nous préservions ce que nous avons », a déclaré Flynn.