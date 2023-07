Une nouvelle espèce de poulpe découverte par des scientifiques dans une « pépinière » rare au large des côtes du Costa Rica | Actualités scientifiques et techniques

Une nouvelle espèce de poulpe a été découverte dans une pépinière en haute mer au large du Costa Rica.

Les scientifiques disent à la fois la découverte de la nouvelle espèce de Muusoctopus, un genre de poulpe de taille petite à moyenne sans sac d’encre, et la pépinière sont remarquables.

Le site de couvaison rare – à 2 800 m sous le niveau de la mer – n’est que la troisième pépinière de poulpes connue dans le monde.

La pépinière de Dorado Outcrop, dans une cheminée hydrothermale froide au large de Puntarenas, a été initialement localisée en 2013 par des scientifiques qui ont trouvé 100 pieuvres femelles en train de couver leurs œufs.

À cette époque, les chercheurs ont déclaré qu’aucun embryon en développement n’avait été trouvé, ce qui les a amenés à conclure que l’environnement n’était pas adapté aux bébés poulpes.

Cependant, une équipe, dirigée par le Dr Beth Orcutt du Bigelow Laboratory for Ocean Sciences basé aux États-Unis et le Dr Jorge Cortes de l’Université du Costa Rica, est retournée sur le site plus tôt cette année et a fait des découvertes beaucoup plus positives.

L’équipe était à bord d’un navire du Schmidt Ocean Institute dans l’océan Pacifique pendant 19 jours et a utilisé un robot sous-marin pour observer les monts sous-marins et les bébés poulpes.

En savoir plus:

Comment l’IA agit en tant que défenseur de la nature sur une île remplie de macareux

Des excréments humains découverts dans une rivière britannique

Le Dr Jyotika Virmani, directeur exécutif de l’institut, a déclaré : « La découverte d’une nouvelle pépinière active de poulpes à plus de 2 800 mètres sous la surface de la mer dans les eaux costariciennes prouve qu’il reste encore beaucoup à apprendre sur notre océan.

« La haute mer au large du Costa Rica chevauche l’imagination humaine, avec des images spectaculaires recueillies par le ROV SuBastian de poissons tripodes, de nouveau-nés de poulpes et de jardins de coraux.

« Nous sommes impatients de continuer à aider le monde à observer et à étudier les merveilles de notre incroyable océan. »