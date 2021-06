Une nouvelle espèce d’araignée nommée ‘Icius Tukarami’ après le martyr Tukaram Omble du 26/11 au Maharashtra

Deux nouvelles espèces d’araignées sauteuses ont été découvertes dans la région de Thane-Kalyan au Maharashtra. Les scientifiques ont honoré le sacrifice de l’un des héros des attentats terroristes du 26/11, Tukaram Omble, et ont donné son nom à l’une des espèces d’araignées. L’espèce est appelée ‘Icius Tukarami.’ Les découvertes publiées dans une revue scientifique russe, Arthropoda Selecta, déclarent : « L’épithète spécifique est dédiée à un héros de l’attaque terroriste du 26/11 à Mumbai, ASI Tukaram Omble AC, qui a pris 23 balles et capturé le terroriste de l’attaque. L’article scientifique a été publié par Dhruv Prajapati, Somnath Kumbhar, Jhon Caleb, Rajesh Sanap et Ravi D Kamboj. L’un des chercheurs, qui a publié l’article, a partagé la nouvelle via Twitter.

L’espèce Icius Tukarami est signalée dans un habitat urbanisé à Kalyan, Thane. L’espèce se caractérise par une paire de bandes longitudinales blanches sur le corps et la forme unique de l’apophyse tibiale.

Le sous-inspecteur adjoint de la police (ASI) Tukaram faisait partie de l’équipe qui gardait un poste de contrôle à Mumbai lorsque deux terroristes, dont Ajmal Kasab, se sont approchés d’eux dans une voiture détournée. Après une première fusillade, l’un des terroristes a été tué Kasab, qui a fait semblant de se rendre, a lancé une salve de tirs d’Ak-47. Tukaram a fait preuve de courage en capturant le terroriste avec plusieurs balles, lui a transpercé la chair avant de saisir le canon de son arme. Son ultime acte de bravoure a aidé l’équipe à capturer Kasab vivant, mais il a succombé à ses blessures. Tukaram a reçu le prix de bravoure le plus élevé de l’Inde en temps de paix Ashoka Chakra pour sa bravoure.

Alors qu’une autre espèce d’araignée sauteuse a été trouvée dans la colonie Aarey de Thane. Il a été nommé Phintella Cholkei en l’honneur d’un chercheur passionné d’araignées et naturaliste, Kamlesh Cholkhe, décédé l’année dernière. Cette espèce a un schéma corporel et des organes génitaux uniques, contrairement aux autres araignées.

