La Renaissance a finalement conduit à une transformation durable de la culture et de la vie avec des avancées significatives dans l’architecture, l’urbanisme, les projets artistiques à grande échelle et les garde-temps de poche – elle a inauguré une nouvelle ère d’innovation et de réflexion à travers une Europe émergeant de l’obscurité. Âge.

La période de quatre siècles a été témoin des créations majestueuses de Michel-Ange et de Léonard de Vinci. La ville de Florence – berceau de la Renaissance – s’apparentait à notre Silicon Valley avec la convergence de l’innovation, de la philanthropie et de la philosophie. Les horizons du monde se sont élargis avec des percées dans la navigation.

En tant que symbole de la réussite humaine et du progrès, la Renaissance a eu un impact durable sur notre monde – même aujourd’hui. En Italie, le gouvernement a utilisé son thème dans une campagne montrant la nature qui fait germer la vie et les gens retirant leurs masques pour promouvoir l’espoir pour l’avenir avec les derniers vaccins contre Covid-19.

Le Future Investment Initiative (FII) Institute, une nouvelle génération de fondation mondiale, estime que le monde en 2021 a une chance d’embrasser une ère de réinvention – un nouveau chapitre pour l’humanité, une néo-Renaissance – similaire à la période grandiose de l’histoire des 14e et 17e siècles. Notre souhait est que, hors de notre pandémie, une nouvelle vision soit établie pour que l’humanité entière en profite.

Nous traversons une période difficile: des entreprises fermées, les investissements directs étrangers ont chuté et les gens se sont isolés pendant de longues périodes en réponse au coronavirus.

Il y avait un désespoir mondial. Notre situation actuelle, cependant, devrait stimuler un nouvel état d’esprit qui nous aide à réinventer et à réinventer le monde.

Comme Michel-Ange sculptant David, une réalisation extraordinaire qui a fini par symboliser le défi de Florence, nous devons être audacieux avec nos idées. Nous ne devons pas être vaincus par le désespoir que la pandémie a provoqué. En ces temps difficiles, nous devons faire ressortir le meilleur de nous-mêmes.

Lorsque les Florentins ont vu pour la première fois la beauté à couper le souffle du David nouvellement sculpté, ils ont demandé à Michel-Ange: «Maître, comment avez-vous réalisé ce chef-d’œuvre?» Il a répondu: «C’était facile; il suffisait d’enlever l’excès de marbre, ce qui était inutile et superflu.

Ainsi, nous devons aussi extraire la beauté que nous avons en nous en éliminant ce qui n’est pas nécessaire et en montrant la magnificence de ce que nous pouvons devenir.

À l’image des luttes auxquelles nous sommes confrontés, les populations et les économies européennes avant le début de la Renaissance ont été décimées par la peste bubonique. Le commerce vital a été pratiquement interrompu dans la crainte que la circulation des marchandises n’entraîne la propagation de maladies. Les entreprises ont stagné, les économies ont échoué, tandis que la pauvreté et le chômage ont augmenté.

De ce bouleversement, les idées sociales, économiques, culturelles, scientifiques et religieuses ont été complètement repensées. Ensuite, la famille Médicis de Florence a utilisé sa richesse pour construire des bibliothèques, améliorer et agrandir sa ville natale et financer l’innovation pour investir dans les jeunes avec des ateliers, des lieux de formation aussi précieux que les startups d’aujourd’hui.

Aujourd’hui, nous nous sommes adaptés rapidement. Nous avons créé des vaccins pour lutter contre le virus. Nous avons diffusé des vidéos depuis la maison au lieu d’aller dans les cinémas, nous avons adopté la télémédecine pour interagir avec nos médecins, nous avons fait de nos maisons nos bureaux avec des interactions virtuelles et nous avons enseigné à nos enfants via le zoom à la table de la cuisine.

Nous croyons que nous pouvons nous lancer dans une autre grande période de rajeunissement, façonnée par une réflexion audacieuse et de nouvelles idées alors que la pandémie s’éloigne de notre vie quotidienne. Plutôt que d’accepter simplement que nous vivons dans ce que les gens aiment décrire comme la «nouvelle normalité», nous savons que nous pouvons faire beaucoup mieux

La technologie nous aidera à y parvenir. L’accélération que nous avons vue en 2020 en ce qui concerne l’optimisation technologique et l’innovation autour de la médecine augmentera probablement, ce qui aura un impact sur l’éducation, la création d’emplois, les sports et les divertissements et l’égalité des sexes. Presque toutes les industries seront repensées avec de nouveaux modèles commerciaux.

Le COVID-19 devrait inciter les penseurs, les investisseurs et les décideurs à reconsidérer les normes économiques et sociétales antérieures et à les mettre au défi de collaborer au niveau mondial plutôt qu’en silos. À l’image de la pensée audacieuse de Lorenzo de ‘Medici, le patron le plus enthousiaste de la culture de la Renaissance en Italie, nous pouvons recréer nos villes, réinventer l’art et les nouvelles technologies.

Nous savons maintenant que les virus ne respectent pas les frontières et les frontières, que tout le monde est totalement interconnecté. Reconnaissant cela, il est important d’avoir un nouveau type de leadership multilatéral qui ouvre la voie à une réflexion novatrice qui s’attaque à des problèmes séculaires mais les réinvente dans cette nouvelle ère.

Il est maintenant urgent de définir l’agenda pour 2021, réunissant les meilleurs et les plus brillants alors que le monde cherche à se réimaginer alors que les vaccins sont déployés et que le virus commence à s’estomper. Progressons vers l’optimisation de tous les aspects de la vie sur notre planète afin que les livres d’histoire décrivent un jour 2021 comme l’année de la renaissance – le début de la néo-renaissance.

Grâce à l’investissement et à un nouvel état d’esprit qui s’inspire du passé, un avenir meilleur peut être réalisé pour tous et avec tous.