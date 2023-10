Une nouvelle ère de narration numérique au Moyen-Orient – Technologie

Technologie Une nouvelle ère de narration numérique au Moyen-Orient





09 octobre 2023

(Web Desk) – Au cours des trois dernières décennies, nous avons observé le monde entier se numériser ; il ne s’agit pas simplement d’un effet de train en marche, mais d’un effort stratégique visant à être là où se trouve le public, à comprendre et à s’adapter à ses besoins changeants.

Le simple fait d’être numérique n’est plus révolutionnaire ; ce qui compte, c’est la manière dont ce potentiel est exploité.

La jeunesse arabe est au cœur de cette transformation, notamment dans la région MENA. Ce ne sont pas des consommateurs passifs, mais des créateurs dynamiques, des influenceurs et des façonneurs d’opinion, jouant un rôle de plus en plus central.

Ici, un contingent croissant influence à la fois la culture populaire et les récits mondiaux. Les plateformes comme TikTok sont devenues essentielles, les jeunes générations abandonnant les sources d’information traditionnelles et adoptant ces supports numériques.

Les influenceurs modernes sont les homologues évolués des journalistes et présentateurs d’antan, mais leur portée est plus large et plus influente.

Dans cet espace dynamique et numérisé, blinx, basé à Dubaï Media City et avec son armée de près de 150 jeunes professionnels de toute la région, cherche à redéfinir la création de contenu en élaborant des récits résonants et inspirants qui transcendent le contenu dans un premier format arabe, s’associer et travailler avec de jeunes créateurs comme visage de leur actualité.

Né en réponse au domaine mal desservi de la création de contenu au Moyen-Orient, blinx vise à combler une lacune dans un marché regorgeant de créateurs, de conteurs et d’influenceurs désireux de captiver le public mondial.

Nakhle Elhage, directeur général de Blinx, a déclaré : « Les créateurs de contenu visent à changer les perspectives, incarnant le dynamisme de la jeunesse – l’essence même de Blinx. » Pour soutenir cette vision, blinx propose des ressources de pointe, depuis les studios de réalité immersive et Metaverse jusqu’aux outils d’IA et aux analyses avancées.

Cet arsenal permet aux créateurs de tisser des histoires captivantes, d’amplifier les voix de la jeunesse et d’élever leurs histoires vers de nouveaux sommets.

Blinx présente ses stands avec des faits simples et des informations vérifiables dans son contenu.

La trajectoire future de Blinx après son récent lancement à l’été 2023 consiste à approfondir son engagement auprès de la génération Z et de la génération Y, et à renforcer son engagement en faveur d’une narration authentique.

Compte tenu de la tendance actuelle à l’entrepreneuriat et du manque d’opportunités d’emploi, les nouveaux arrivants représentent également un paysage de demain qui les intègre pleinement en tant que consommateurs et auteurs.