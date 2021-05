Une nouvelle épidémie de Covid-19 entraîne de nouvelles restrictions sociales, des masques et une campagne de vaccination à Victoria, en Australie

À partir de 18 heures (08h00 GMT) mardi, Melbourne, la deuxième plus grande ville d’Australie, et l’État de Victoria ont rétabli les règles de distanciation sociale. Jusqu’au 4 juin, les Victoriens de plus de 12 ans doivent porter des masques faciaux dans les hôtels, restaurants et autres lieux intérieurs, tandis que les gens ne seront autorisés qu’à cinq visiteurs chez eux.

Neuf cas de la variante indienne ont été identifiés dans la banlieue nord de Melbourne. Des milliers de personnes ont maintenant reçu l’ordre de s’isoler et de passer des tests à la suite des alertes Covid-19 de plusieurs lieux de la ville, y compris l’un des plus grands centres commerciaux du pays. Une personne qui a reçu un diagnostic de Covid-19 aurait eu une charge virale élevée lorsqu’elle a visité un certain nombre de lieux dans la ville.

Les citoyens ont été exhortés à se manifester et à se faire vacciner contre le virus dès que possible. «Il y a actuellement des millions de Victoriens qui sont éligibles pour être vaccinés. Ils ne devraient pas attendre demain, ils ne devraient pas attendre la semaine prochaine. Ils devraient déménager maintenant et se faire vacciner », James Merlino, premier ministre par intérim de l’État de Victoria, a déclaré aux journalistes à Melbourne.

L’épidémie a également vu la Nouvelle-Zélande annuler son « Bulle de voyage » à Victoria pour une période initiale de 72 heures.

À ce jour, seulement 3,6 millions de vaccins ont été administrés en Australie, un pays de 25,3 millions d’habitants.

Avant l’épidémie, Victoria était restée 86 jours sans infection à Covid-19 transmise localement.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!