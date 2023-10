Une nouvelle entreprise phare ouvre ses portes vendredi à Kettering’s Town & Country

Un nouveau locataire phare ouvre ses portes vendredi au centre commercial Town & Country.

Ross Dress for Less – un détaillant national de vêtements et de décoration d’intérieur avec deux sites dans la région de Dayton – organisera une ouverture en douceur vendredi et une grande ouverture samedi, a déclaré la directrice du magasin Rosanna Gregory.

Le Dayton Daily News a rapporté pour la première fois en février que Ross envisageait de déménager sur le site anciennement occupé par Stein Mart, près de Far Hills Avenue.

Explorer EN RELATION: Entreprise Oakwood avec de longs liens Dayton et Kettering vendue à des bijoutiers locaux EN RELATION: Entreprise Oakwood avec de longs liens Dayton et Kettering vendue à des bijoutiers locaux

Le magasin situé au 100 E. Stroop Road sera ouvert de 9h à 20h vendredi et samedi, selon le site Internet de l’entreprise. Les horaires du dimanche sont de 10h à 20h

Ross possède plus de 1 600 magasins aux États-Unis, selon les archives. Il possède actuellement des emplacements à Beavercreek, près du centre commercial de Fairfield Commons et au centre commercial de Dayton dans le canton de Miami.

Il s’agit d’un détaillant discount de vêtements, de chaussures et de décoration d’intérieur créé en 1982, selon son site Internet. L’entreprise offre une réduction de 20 à 60 % sur les articles par rapport aux grands magasins classiques, selon chaussuresnews.com.

Explorer POPULAIRE : les planificateurs de Kettering votent pour refuser Sheetz sur Dorothy Lane ; vote du conseil à venir POPULAIRE : les planificateurs de Kettering votent pour refuser Sheetz sur Dorothy Lane ; vote du conseil à venir

Ross Dress for Less est la plus grande chaîne de vêtements et de mode pour la maison à bas prix aux États-Unis, selon les propriétaires de Town & Country, Casto et Skilken Gold.

Le site de Kettering sera son 23ème emplacement dans l’État alors que le détaillant poursuit ses efforts d’expansion sur les marchés existants et plus récents.