Une nouvelle entreprise locale rejoint la communauté | Actualités, Sports, Emplois

Une cérémonie d’inauguration a eu lieu jeudi pour célébrer l’arrivée d’une autre nouvelle entreprise locale dans la communauté du centre-ville. Jessie’s Closet Boutique a commencé à fonctionner en 2020 pendant la pandémie et la propriétaire Jess Dinisio, originaire de Salem, est ravie de commencer à accueillir la communauté dans son nouveau point de vente à Courtyard Sqaure. Dinisio a dit que Jessie’s Closet porte « un peu de tout, » mettant en avant leurs sélections de styles occidentaux, bohèmes et modernes dans les tailles juniors et femmes de zéro à 3XL, notant qu’ils « Essayez d’en avoir un peu pour tout le monde. » Jessie’s Closet sera ouvert de 12h à 18h du mardi au vendredi et de 11h à 17h samedi et dimanche. Dinisio a déclaré que voir la croissance que Salem a connue ces dernières années a été incroyable et qu’elle était« heureux de faire partie de la croissance de Salem et impatient de voir ce qui attend les petites entreprises de la ville. » Sur la photo, de gauche à droite, Lori Jewell, directrice exécutive de la Chambre de commerce de la région de Salem ; La maire Cyndi Baronzzi Dickey, la fille de Dinisio, Alanna Sneltzer, âgée de cinq ans, et son fiancé Jason Sneltzer, la propriétaire de la boutique Jessie’s Closet, Jess Dinisio, la directrice de la boutique Jessie’s Closet, Natalie Marple, et l’employée de la boutique Jessie’s Closet, Mickenzie Shaffer, flanqués des ambassadeurs de la Chambre de commerce. (Photo de Morgan Ahart)









