Une nouvelle entreprise locale ouvre une collecte de manteaux d’hiver pour tous les âges | Nouvelles

À l’instar des clients locaux qui visitent Telluride Storage, le directeur Josh Haney envisage également ce qui va arriver avec le temps plus froid et la neige dans les mois à venir et les moyens de redonner aux communautés de la région.

Garder les gens au chaud à l’approche de l’hiver est un moyen d’y parvenir.

« Nous avons eu notre première neige il y a quelques jours, mais c’était très léger, c’était juste une poussière », a déclaré Haney.

À mesure que les températures changent, Haney organise une collecte de manteaux dans l’entreprise locale d’ici le 15 octobre pour soutenir les enfants et les adultes qui ont besoin de manteaux d’hiver.

« Nous avons lancé le bal et essayons de faire passer le message à la communauté le plus rapidement possible », a déclaré Haney au Daily Planet le 5 octobre.

Aux côtés de Chris Chaffin et Kristina Lamb, copropriétaires de Telluride Storage, la petite entreprise locale veillera à ce que tous les manteaux d’hiver donnés soient distribués. Des manteaux d’hiver pour adultes et des manteaux d’hiver pour jeunes seront distribués par le biais de programmes et d’organisations à but non lucratif, notamment au San Miguel Resource Center, Navajo Nation à Shiprock, Nouveau-Mexique, Haven House à Olathe, Ute Mountain Ute Tribe à Towaoc et White Mesa, Dolphin House à Montrose. et Abraham House à Delta. Un coordinateur PeaceJam du district scolaire de Ridgway apporte son aide.

« Nous savions qu’il y avait des gens qui en avaient besoin », a déclaré Haney. « Nous nous disions que si nous sommes une nouvelle entreprise en ville et que nous avons une opportunité, nous devrions la saisir, la mettre en œuvre et la donner suite. Si nous pouvons aider, allons-y, faisons-le.

Telluride Storage, situé au 650 S. Park Road, a ouvert ses portes il y a un an. Il s’agit de la première tentative du personnel de lancer une collecte de manteaux d’hiver ; ils ont dit qu’ils espéraient que cela réussirait.

« Cette collecte de manteaux est une façon de redonner en complément de notre activité principale », a déclaré Lamb. « Alors que les gens viennent chez Telluride Storage pour changer leurs pneus ou passer des vêtements d’été aux vêtements d’hiver cet automne, nous espérons qu’ils trouveront également des articles pour temps froid qui sont prêts à être transférés dans une nouvelle maison. »

Les dons de manteaux d’hiver peuvent être déposés dans le hall en semaine, de 9h à 17h. Une boîte aura une pancarte dans le hall concernant la collecte de manteaux. Après les heures d’ouverture, une boîte sera à l’extérieur près de l’entrée.

« Je pense que (donner) est une chose bénéfique à faire, c’est sûr », a déclaré Haney, qui a déjà travaillé dans la recherche et le développement chez Honda avant de rejoindre Telluride. « On a le sentiment que si vous redonnez à quelque chose de plus grand que vous-même ou votre entreprise, je pense que c’est finalement la raison pour laquelle nous voudrions faire une collecte de manteaux, vous savez ? C’est bien plus qu’une simple entreprise. Cela a du sens de le faire.

Le dernier jour où les gens peuvent déposer leurs manteaux d’hiver est le 15 octobre.

Haney a déclaré qu’il avait contacté le centre de ressources de San Miguel pour comprendre les besoins de la communauté avant de décider de lancer une collecte de manteaux d’hiver.

« Nous ne cherchons pas à ce que les gens achètent de nouveaux manteaux », a déclaré Haney. « Quoi que vous ayez, s’il est en bon état, nous pouvons le prendre. Je pense que ce sera une très bonne chose.

Donner des manteaux d’hiver aide également l’environnement, car ces articles qui autrement pourraient finir dans une décharge sont réutilisés. L’engagement envers la conservation de l’énergie joue également un rôle dans l’endroit où Telluride Storage lui-même est hébergé (dans un bâtiment qui dépend de l’énergie solaire).

« Nous essayons de réduire notre empreinte écologique en installant plusieurs panneaux solaires sur le toit. Nous sommes également conscients de l’environnement », a déclaré Haney. « Je pense qu’être soucieux de l’environnement est une bonne chose pour tout le monde. »

Haney a déclaré qu’il pensait que la plupart des membres de la communauté de Telluride partageaient les mêmes idées lorsqu’il s’agissait de redonner à la communauté et d’être soucieux de l’environnement. Il a félicité les propriétaires d’entreprises locales, affirmant qu’ils sont des locaux de longue date qui ont la passion d’aider.

«Je pense que cette ville est soucieuse de l’environnement», a-t-il déclaré.