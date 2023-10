Une nouvelle entreprise de marketing ouvre ses portes à New Albany | Nouvelles

NEW ALBANY — Main St. Kickstart, une nouvelle entreprise de marketing et de technologie a officiellement ouvert ses portes mercredi à New Albany avec une cérémonie d’inauguration.

La nouvelle société de marketing, située à The Root, Coworking Space, 110 E. Market St., New Albany, se spécialise dans le marketing des médias sociaux, l’optimisation des moteurs de recherche, les avis et la gestion de la réputation des entrepreneurs et des petites entreprises.

Ils sont au service des entreprises locales, régionales et nationales pour intensifier leurs efforts de marketing et atteindre de nouveaux clients. Pour aider à créer un service marketing dans une entreprise, ils établissent des partenariats côte à côte.

« Soit ils font le marketing eux-mêmes et nous les coachons vers l’excellence, soit nous le faisons nous-mêmes », a déclaré Tess Peevey, fondatrice et propriétaire de Main St. Kickstart.

Peevey a 33 ans d’expérience en informatique et le directeur de la création numérique, Cody Spencer, a neuf ans d’expérience dans la création numérique.

Main St. Kickstart propose deux options pour aider les entreprises dans leur marketing. L’entreprise peut sous-traiter le marketing à Main St. ou utiliser ses services et le sous-traiter.

« Nous sommes avant tout des personnes, nous ne sommes pas là simplement pour vous vendre quelque chose et ne plus jamais vous revoir », a déclaré Spencer. « Nous sommes là pour vous aider tout au long du processus tant que vous êtes avec nous et au-delà. Notre objectif est d’amener les gens dans une communauté, pas dans une agence.

Grâce à leurs services, ils enseigneront et aideront les entreprises avec les outils et les ressources nécessaires pour aider et soutenir les entreprises à long terme.

Pour montrer comment une entreprise réussit, ils utilisent des tableaux de bord. Ils montreront à une entreprise leur indicateur de performance clé afin que les propriétaires sachent comment se comporte leur marché et comment leur argent est dépensé.

« Nous espérons présenter l’arrière-plan du marketing au client afin qu’il comprenne comment il dépense son argent », a déclaré Peevey. « Ensuite, ils se concentrent davantage sur l’expérience du consommateur du début à la fin. »