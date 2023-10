Une nouvelle enquête révèle que les petites entreprises sont prêtes à accroître leurs embauches

Selon un nouveau sondage, six petites entreprises canadiennes sur dix prévoient d’augmenter leurs embauches avant la fin de 2023.

L’étude, menée par la société de conseil en gestion Robert Half, a interrogé 1 370 responsables du recrutement – ​​et 466 dirigeants de petites entreprises – partout au Canada pour comprendre les principales préoccupations et défis des entreprises à l’approche de la fin de l’année.

Les résultats font état d’une augmentation de 58 pour cent de la croissance moyenne des entreprises, incitant les équipes à intensifier leurs efforts de recrutement tout en capitalisant sur les travailleurs licenciés par d’autres entreprises, a expliqué la société de conseil dans un communiqué de presse.

L’étude a également révélé que 59 pour cent des responsables du recrutement interrogés prévoient d’augmenter le recrutement contractuel pendant le reste de l’année.

Dans le contexte des projets d’expansion du recrutement, l’étude a également révélé que plus de neuf dirigeants de petites entreprises sur dix (91 %) interrogés ont du mal à trouver des talents qualifiés qui correspondent aux exigences de leur entreprise. Interrogés sur les défis de recrutement attendus en 2024, 52 % des personnes interrogées ont indiqué trouver des candidats disponibles possédant les compétences requises pour leur équipe. Près de la moitié (49 pour cent) ont déclaré que leur plus grand défi sera de trouver les meilleurs talents disponibles, et 46 pour cent des responsables du recrutement interrogés ont déclaré que leur plus grande difficulté sera de répondre aux attentes salariales des candidats.

L’enquête a également déterminé que la fidélisation des entreprises constitue une préoccupation majeure. Plus de 30 pour cent des petites entreprises interrogées offrent des primes aux employés qui restent dans l’entreprise pendant une durée prédéterminée. D’autres entreprises se tournent vers d’autres stratégies de fidélisation, 30 % d’entre elles augmentant leurs efforts de reconnaissance – tels que les systèmes de récompenses – et 30 % proposant des ressources de développement professionnel, telles que des mentors ou des événements de réseautage.

En plus de garder les travailleurs à bord, la satisfaction des travailleurs est un autre facteur majeur pour les petites entreprises au Canada, selon les données de Robert Half. Interrogés sur leur plus grande préoccupation en période d’incertitude économique, les dirigeants de petites entreprises ont fait état d’une série d’inquiétudes : de maintenir la motivation et l’engagement des équipes (41 %), à la gestion et à l’adaptation aux changements dans la structure et les responsabilités de l’équipe (40 %). à la gestion du stress et de l’anxiété des employés (37 pour cent). Un peu plus de 30 pour cent ont cité la rétention des meilleurs talents comme leur principale préoccupation.

L’étude a également retracé une tendance émergente tout au long de l’année 2023 : les modèles de travail hybrides sont les plus appréciés par les salariés. Plus de la moitié des managers interrogés (52 %) ont déclaré que le statut de travail idéal de leur équipe relève d’une combinaison de travail à distance et au bureau.

Un peu plus de 40 pour cent des personnes interrogées ont déclaré qu’elles préféreraient que tous les membres de leur équipe travaillent au bureau à temps plein, et seulement sept pour cent ont déclaré que le travail à distance en permanence est idéal.

Méthodologie:



La recherche comprend les réponses de plus de 1 370 responsables du recrutement dans des entreprises comptant 20 employés ou plus (collectées du 4 au 13 mai 2023) au Canada. L’enquête a été élaborée par Robert Half et réalisée en ligne par une société de recherche tierce (MaruBlue).