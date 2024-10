Une nouvelle enquête montre la position des électeurs du Michigan sur la course au Sénat américain entre Elissa Slotkin et Mike Rogers

Une semaine avant le jour du scrutin, nous avons reçu une enquête mise à jour montrant la position des électeurs du Michigan dans la course au Sénat américain entre Elissa Slotkin et Mike Rogers.

Selon notre enquête menée auprès des électeurs du 22 au 24 octobre, Slotkin possède une avance de 3,7 % sur Rogers, soit 46,2 % à 42,5 %.

Il y a 6,7% d’électeurs qui restent indécis, et 4,7% des votants ont choisi un candidat tiers.

Ces résultats sont similaires à ceux de l’enquête de début octobre, dans laquelle Slotkin était en tête de 3,5 % (46,8 % – 43,3 %).

Slotkin a une courte avance de 2,9 % (39,2 %-36,3 %) parmi les électeurs indépendants.

Parmi les électeurs de Harris, 88,7 % votent pour Slotkin. Rogers compte 83,2 % des électeurs de Trump.

Slotkin mène les femmes de 20,9 % (54,2 % à 33,3 %), tandis que Rogers mène les hommes de 15,3 % (52,6 % à 37,3 %).

Parmi les électeurs universitaires, Slotkin arrive en tête avec 13,2 % (52,4 % – 39,2 %). Rogers est en tête des électeurs non universitaires de 2,9 % (45-2 %-42,3 %).

Notamment, Slotkin est en tête de 11,9 % dans les ménages syndiqués – 49,4 % à 37,5 %. Rogers est en tête des ménages non syndiqués, de 44,6 % à 43,3 %.

En direct : assemblée publique électorale

À 12 h 30, le mardi 29 octobre 2024, nous organisons une discussion publique pour aborder l’importance du Michigan pour la course à la présidentielle et passer en revue d’autres courses clés à travers l’État, telles que les courses au Sénat et à la Chambre.

Tu peux regardez l’intégralité de cette conversation en direct en cliquant ici ou en utilisant l’application Local 4+.

Méthodologie du sondage

Cette enquête a été commandée par WDIV Local 4 News et le Detroit News. Le Glengariff Group, Inc. a mené l’enquête à l’échelle de l’État et a inclus les électeurs probables des élections générales.

600 personnes ont été interrogées par téléphone du 22 au 24 octobre 2024. Cette enquête a une marge d’erreur de +/- 4 %, avec un niveau de confiance de 95 %.

Parmi les personnes interrogées, 83,2 % ont été contactées par téléphone portable et 16,8 % par téléphone fixe.