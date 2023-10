Une nouvelle enquête classe Max comme le service de streaming le plus satisfaisant

Félicitations, mes amis : une nouvelle enquête auprès de plus de 2 000 clients de streaming a révélé que Max.– la maison de séries populaires comme Maison du Dragon, Le dernier d’entre nouset Notre drapeau signifie la mort– est en tête en ce qui concerne la satisfaction globale des téléspectateurs. Hulu arrive en deuxième position, suivi de Disney+, Apple TV+, Paramount+, Netflix, Prime Video et Peacock.

Ces données proviennent de Whip Media (via Variété), qui note que ce n’est pas le cas tous excellente nouvelle pour Max ; malgré le classement numéro un pour deux années de suite, il occupe cette place tout en enregistrant une baisse de la « satisfaction globale » par rapport aux autres services de streaming. Pendant ce temps, Netflix, sixième place, a poursuivi sa tendance à la baisse (il était deuxième en 2021, quatrième place en 2022) – et bien qu’il soit toujours classé comme le service le plus « indispensable » (on a demandé aux participants avec lequel ils s’en tiendraient s’ils pouvaient choisir seulement un service), sa domination dans cette catégorie est passée de 41 % choisissant Netflix comme incontournable en 2021 à seulement 27 % cette année.

Pour obtenir les chiffres de satisfaction globale, Whip Media a interrogé les répondants dans des catégories telles que « la qualité et la variété du contenu », « l’expérience utilisateur et la programmation » (y compris la capacité de chaque service à recommander des titres aux téléspectateurs), la valeur et la probabilité que les abonnés soient satisfaits. doivent continuer à s’abonner au service. Sa conclusion révèle que les services « de niveau intermédiaire » (ceux qui ne sont pas Netflix, Disney+ ou Max) gagnent tous sur les trois grands ; il a également noté que 37 % des personnes interrogées ont déclaré se tourner de plus en plus vers la télévision en streaming gratuite financée par la publicité (FAST). C’est logique, car économiser de l’argent, surtout maintenant que les services de streaming insistent sur des augmentations fréquentes des tarifs, est certainement quelque chose qui apporte une « satisfaction globale » à la plupart.

Vous pouvez lire l’étude complète de Whip Media ici.