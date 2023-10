Une nouvelle émission télévisée à gros budget est en préparation alors que les patrons de la musique sont à la recherche du « prochain One Direction »

Les Popstars d’ITV pourraient faire leur retour – 21 ans après leur lancement.

Le spectacle de talents, qui nous a donné Hear’Say et Girls Aloud, semble être l’inspiration d’une nouvelle série visant à créer un boysband dans la même veine que One Direction.

David Hogan

Popstars d’ITV pourrait faire son retour, l’émission qui nous a donné Hear’Say[/caption] Getty Images – Getty

L’émission de talents diffusée il y a 21 ans vise à créer un boysband dans la même veine que One Direction.[/caption]

Bien que son nom n’ait pas encore été révélé, il est réalisé par un trio d’anciens gros bonnets d’ITV, dont Nigel Hall, qui était également l’un des producteurs exécutifs de la série originale.

Un initié de la télévision a déclaré : « ITV a d’abord ramené Big Brother, puis la BBC a ramené Survivor, maintenant cela pourrait former la sainte trinité des grandes émissions d’il y a deux décennies.

« Il y a eu un boom de popularité pour les programmes de cette époque parmi les Millennials. Mais ce qu’ils souhaitent, c’est revenir aux origines de ces spectacles.

« X Factor est peut-être le concours de talents le plus connu et le plus récent, mais ce sont Popstars qui ont tout lancé. »

Popstars a été lancé en 2001 sous la forme d’un documentaire sur les auditions d’un nouveau groupe et sur la façon dont les membres triés sur le volet ont évolué pour conclure un contrat d’enregistrement.

Les espoirs de la série ont ensuite formé Hear’say, qui mettait en vedette des chanteurs dont Myleene Klass et Kym Marsh.

Puis, un an plus tard, nous avons eu Popstars : The Rivals, animé par Davina McCall, qui suivait un format plus proche du concours de talents traditionnel et produisait un groupe de filles Girls Aloud.

La nouvelle émission en préparation, qui n’a pas encore été associée à une chaîne spécifique, est également décrite comme un « documentaire » suite à la formation d’un boys band.

Les participants sont recherchés par une nouvelle société appelée Moon&Back, dirigée par Nigel, ancien responsable du divertissement léger chez ITV et ancien producteur exécutif de Britain’s Got Talent.

Il a également travaillé sur I’m A Celebrity et était derrière Saturday Night Takeaway de Ant et Dec.

Et il était l’un des hauts dirigeants de la société de divertissement médiatique Syco de Simon Cowell, qui a contribué au lancement des carrières de 1D et Little Mix.

Nigel est rejoint par Russ Lindsay, ancien manager d’Ant et Dec, et Dawn Airey, qui était autrefois directrice du contenu mondial d’ITV.

Un casting vient d’être lancé pour les Britanniques âgés de 18 à 23 ans, les patrons affirmant qu’ils « recherchent le suivant génération de superstars pour former un tout nouveau boys band de cinq musiciens ».

L’appel ajoute : « Si vous pouvez danser, chanter et avoir une grande personnalité, alors nous voulons avoir de vos nouvelles. »

Mais il prévient : « Des voyages importants seront impliqués et les candidats retenus résideront en dehors du Royaume-Uni de janvier à juillet 2024. »

Si cela ne s’avère pas être un véritable redémarrage de Popstars, cela ressemble certainement à un format familier. .

VERDICT D’UN EX-PRO SUR ZARA

L’ANCIENNE star de Strictly Come Dancing, Brendan Cole, a rendu son verdict sur la dernière série de célébrité espoirs. Et ça ne s’annonce pas bien pour Zara McDermott.

Brendan, qui a quitté la série en 2018 et a été juge sur la version néo-zélandaise Dancing With The Stars, pense qu’elle n’ira pas plus loin.

Il a déclaré : « Elle n’est pas danseuse, elle ne le sent pas.

« C’est une belle fille mais elle ne crée pas de beauté sur la piste de danse.

« Il y en a quelques-uns en bas de la compétition qui s’accrochent en quelque sorte.

« Vous ne pouvez pas demander à tout le monde d’être formidable – vous avez vos combattants et vous avez ceux qui poussent pour le titre. Elle n’ira pas plus loin à moins qu’un miracle ne se produise.

L’ANCIENNE star de Corrie, Melanie Hill, rejoint le casting de Casualty.

Elle incarnera un nouveau personnage, Siobhan Mackenzie, infirmière clinicienne responsable, qui, selon les producteurs, « ébouriffera quelques plumes » dans la série dramatique de la BBC. Mélanie apparaîtra à l’écran en 2024.

DES ÉTOILES EN SALUT AU BARDE

DAME JUDI DENCH fera partie des célébrités de premier plan célébrant le 400e anniversaire du Premier Folio de Shakespeare aux côtés de la BBC.

La légende du théâtre, devenue célèbre en 1976 pour avoir joué Lady Macbeth avec la Royal Shakespeare Company, participera à la diffusion par BBC Two et iPlayer d’un documentaire en trois parties sur la vie du dramaturge.

BBC

Dame Judy Dench est devenue célèbre pour avoir joué Lady Macbeth avec la Royal Shakespeare Company[/caption]

Parmi les autres invités de marque figurent Dame Helen Mirren, Brian Cox et Martin Freeman.

BBC Four présentera une sélection de stars d’interprétations d’archives des matériaux de The Bard, y compris des scènes avec David Tennant et Sir Ian McKellen.

Pendant ce temps, l’ex-EastEnder Rose Ayling-Ellis jouera dans un deuxième nouveau programme, Shakespeare’s Sonnets – A L’amour moderne Histoire.

PRIME Video introduit un nouveau concours de rencontres dans le mix.

Les stars américaines de la WWE, Brie et Nikki Garcia – anciennement connues sous le nom de Bella Twins – animeront Twin Love, une expérience de rencontres explorant la vie amoureuse de vrais jumeaux. Le spectacle démarre le 17 novembre.

CONTINUEZ !

IL a l’air bien loin des longues mèches blondes de Lucius Malfoy.

La star de Harry Potter, Jason Isaacs, a été transformée pour la nouvelle série dramatique d’ITV, Archie, sur la vie de la superstar hollywoodienne Cary Grant.

ITV

La star de Harry Potter, Jason Isaacs, a été transformée pour une nouvelle série dramatique d’ITV[/caption] ITV

Isaacs jouera dans Archie, un drame sur la vie de la superstar hollywoodienne Cary Grant[/caption]

Il suit le jeune Archibald Alexander Leach alors qu’il grandit dans une extrême pauvreté à Bristol au début des années 1900 et fait face au traumatisme de perdre son frère aîné, John, pour devenir l’un des principaux hommes d’Hollywood.

Dainton Anderson, Calam Lynch et Oaklee Pendergast incarneront des versions plus jeunes de la superstar.

Tandis que la star de Gavin And Stacey, Laura Aikman, joue son ex-femme et cinéaste Dyan Cannon.

Archie, du scénariste Jeff Pope, sera présenté en première sur ITVX en novembre.

ITV

Archie sera présenté en première sur ITVX en novembre[/caption] Images de Bridgeman

Isaacs dans le rôle de Cary Grant[/caption] Alamy

Isaacs est loin des longues mèches blondes de Lucius Malfoy dans Harry Potter[/caption]