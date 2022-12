Une nouvelle élève de Lenox lance un club de sensibilisation à la santé mentale pour les athlètes de son école – Shaw Local

Après que Kailee O’Sullivan se soit cassé le doigt, elle ne pouvait même pas regarder des vidéos de matchs de softball sans pleurer.

“C’était ma vie”, a déclaré O’Sullivan, 16 ans, un junior à Providence Catholic High School à New Lenox. “Tout m’a été enlevé si vite.”

O’Sullivan, lanceuse et joueuse utilitaire pour les Celtics, est finalement revenue au jeu qu’elle aimait depuis ses jours de T-ball. Mais elle a dû laisser derrière elle son autre sport, le volley-ball.

Cet automne, O’Sullivan, avec l’aide de Jeremiah Jobe, entraîneur de football, travailleur social et ancien élève de Providence, a aidé Providence Catholic est devenu un campus de lycée pour Morgan’s Message.

Selon son site Web, Morgan’s Message est une organisation à but non lucratif qui fournit “des ressources et une expertise pour faire face à la santé mentale des étudiants-athlètes, créer une communauté par et pour les athlètes, faciliter des conversations entre pairs sûres et fournir une plate-forme de plaidoyer”. L’organisation basée en Virginie a commencé après que l’ancienne joueuse de crosse de l’Université Duke, Morgan Rodgers, se soit suicidée à 22 ans en 2019.

Le nouveau club de Providence se réunit tous les mois depuis le début de l’année scolaire 2022-2023, a déclaré Jobe, qui a commencé à travailler à Providence cet automne.

Jobe a déclaré que le concept d’un club de sensibilisation à la santé mentale l’avait immédiatement intéressé du point de vue du travail social et de l’entraîneur de football.

“Les gens voient les succès et toutes les grandes choses, mais les gens ne voient pas les moments sombres où nous traversons une blessure ou de l’anxiété avant un match ou l’épuisement d’un sport”, a déclaré Jobe. “Nous sommes en mesure de donner aux enfants cette avenue et un véhicule pour parler de ces choses.”

Kailee O’Sullivan, 16 ans et étudiante à la Providence Catholic High School de New Lenox, a lutté avec ses émotions après qu’un doigt brisé a menacé de mettre fin à ses jours de jeu de softball. Puis elle a appris que d’autres athlètes avaient aussi des difficultés et a décidé qu’elle voulait aider. Avec l’aide de Morgan’s Message, une organisation à but non lucratif qui fournit des ressources pour soutenir la santé mentale des étudiants-athlètes, O’Sullivan a lancé un club de sensibilisation à la santé mentale dans son école. (Photo gracieuseté de Providence Catholic High School)

O’Sullivan a déclaré que sa blessure s’était produite lors de sa première année. Elle a dit quand elle “a plongé” pour un lancer, la balle lui a brisé le doigt avant qu’elle ne touche le sol. O’Sullivan a déclaré qu’elle avait des problèmes de tendons et des lésions nerveuses. Elle a eu besoin de trois interventions chirurgicales pour réparer le doigt.

Elle a rappelé le sentiment de défaite en se demandant: “Comment vais-je encore lancer?”

Elle l’a fait. Mais l’année dernière, un étudiant athlète de Providence s’est suicidé, entraînant “le silence le plus bruyant jamais entendu dans le couloir, la journée la plus déprimante de tous les temps”, a déclaré O’Sullivan.

O’Sullivan a déclaré que le décès était survenu environ cinq mois après son propre rétablissement, “ce qui était vraiment difficile”.

“La santé mentale n’était pas un sujet dont notre école parlait trop”, a déclaré O’Sullivan.

Mais ensuite, la mère d’O’Sullivan a entendu parler du Message de Morgan. O’Sullivan a pris sa décision.

“Je connaissais tellement de gens qui traversaient des choses”, a déclaré O’Sullivan. “J’avais besoin de changer, de faire quelque chose.”

Jobe a déclaré qu’il assistait aux réunions mensuelles d’une heure, mais O’Sullivan les dirigeait. Les sujets changent chaque mois, mais sont destinés aux étudiants-athlètes. Ils ont discuté de l’anxiété, de l’épuisement professionnel des athlètes et des blessures des étudiants. L’objectif est de normaliser la conversation sur la santé mentale et de réduire la stigmatisation qui l’entoure, a déclaré Jobe.

La fréquentation varie de quelques élèves à 25.

“Nous éduquons et nous parlons, et nous partageons nos expériences”, a déclaré Jobe. « Nous partageons nos combats. Nous partageons nos voyages.

Jobe a déclaré qu’il “intervenait” de temps en temps, partageant même sa propre histoire d’anxiété et de dépression. Jobe était un étudiant de première année à Providence lorsqu’il s’est fracturé le genou et cela “m’a emmené dans un endroit sombre”, a-t-il déclaré.

Jobe a donc été transféré hors de Providence mais est revenu quatre semaines plus tard, a-t-il déclaré. Il a fini par s’absenter de l’année à cause de la règle de transfert de l’Illinois High School Association, a-t-il déclaré.

“Je ne comprenais pas vraiment ce qui m’arrivait – pourquoi je me sentais si connecté à mon sport et pourquoi je sentais que je n’étais rien sans mon sport”, a déclaré Jobe. “Il m’a fallu un certain temps pour réaliser que mon impact sur la vie n’avait rien à voir avec mes distinctions sportives mais avec qui je suis en tant que personne. … Je me sentais valorisé en tant qu’athlète, pas en tant qu’être humain.

“Tout le monde se débat avec quelque chose”

Les étudiants-athlètes d’aujourd’hui sont-ils plus aux prises avec des problèmes de santé mentale que par le passé ? C’est un Catch-22, dit-il.

Jobe a déclaré que les étudiants-athlètes ressentent plus de pression pour réussir puisque les médias sociaux les plongent dans les succès des autres et les font se demander: «Je vois ce gars et cette fille recevoir des offres. Comment se fait-il que cela ne m’arrive pas ?

Mais Jobe pense également que le temps présent a plus d’opportunités et de plates-formes pour des discussions honnêtes. Les gens sont moins intimidés par la transparence. Il espère que le club finira par s’étendre pour inclure tous les étudiants parce que “tout le monde a du mal avec quelque chose”, a-t-il déclaré.

O’Sullivan a déclaré que même les étudiants qui n’ont pas de difficultés mentales devraient quand même y assister. Peut-être que leurs amis pourraient avoir du mal, a-t-elle dit.

“Vous pouvez apprendre à les aider”, a déclaré O’Sullivan.

Bien que les étudiants de tous les sexes, athlètes et non-athlètes, puissent bénéficier du club, O’Sullivan estime que les garçons ont particulièrement besoin de soutien.

« Ils ne peuvent pas pleurer. Ils ne peuvent pas avoir d’émotions », a déclaré O’Sullivan. “Beaucoup de gens viennent à l’école et mettent ce faux visage. Quand ils ont du mal, personne n’appelle pour le dire. Ils n’en parlent pas. »

O’Sullivan a déclaré qu’elle avait reçu des messages d’autres étudiants la remerciant pour le club et partageant comment cela les avait aidés, même s’ils se sentaient initialement nerveux à l’idée d’y assister.

“Cela les a simplement fait se sentir plus en paix”, a déclaré O’Sullivan.

O’Sullivan a déclaré qu’elle avait maintenant une meilleure compréhension de la phrase “Tout arrive pour une raison”.

“Parfois, Dieu vous met à travers ces luttes pour construire votre caractère et vous rendre plus fort”, a déclaré O’Sullivan.

O’Sullivan a encouragé les gens à tendre la main aux gens afin que «vous n’ayez pas à être seuls». Elle veut que les gens « fassent attention à tous ceux que vous rencontrez ».

“Parce que vous ne savez jamais ce que quelqu’un traverse”, a déclaré O’Sullivan.