Une nouvelle édition du roman Helen Frankenthaler de John Elderfield sera publiée par Gagosian

Une édition mise à jour de John Elderfield Frankenthalerpublié à l’origine en 1989 et que beaucoup considèrent comme la monographie définitive sur l’artiste, sera publié ce mois-ci par Gagosian, en collaboration avec la Fondation Helen Frankenthaler.

La version révisée couvre l’intégralité de la carrière d’Helen Frankenthaler avec de nouveaux chapitres consacrés à ses œuvres de la fin des années 1950 au début des années 1960 et à sa carrière de 1988 à 2002, qui manquaient toutes deux dans la version originale. Avec plus de 300 reproductions en couleur, dont des œuvres inédites, ainsi que plus de 100 photographies documentaires et illustrations comparatives, la monographie offre un aperçu visuel et scientifique complet de la carrière de Frankenthaler.

Parmi les anecdotes les plus intéressantes de la nouvelle édition, Elderfield se souvient de la façon dont Frankenthaler est entré dans sa vie, ce qui a nécessité une certaine dose de culot de la part de l’artiste. Peu après l’ouverture de « The Wild Beasts: Fauvism and Its Affinities », la première exposition d’Elderfield en tant que conservateur au Museum of Modern Art, Frankenthaler lui a laissé un mot au bureau d’information du musée.

« Ils me mettent dehors », disait la note. « Je ne peux pas rester plus longtemps. 21 heures hélas. C’est une note de fan déposée à la hâte sur le bureau pour dire que votre spectacle Fauve est génial, inspirant, nécessaire (souligné quatre fois). Continuez comme ça. »

Lorsqu’on lui a demandé comment cette note a déclenché une collaboration qui a finalement conduit à la Frankenthaler Elderfield a déclaré que Frankenthaler avait téléphoné quelques jours plus tard pour lui demander s’il avait reçu sa note. Après qu’il eut répondu par l’affirmative, elle lui a demandé pourquoi il ne l’avait pas encore contactée. « Eh bien, j’ai mis mon numéro de téléphone dessus », a-t-elle dit. Elderfield, légèrement déconcerté, a déclaré qu’il n’avait pas appelé parce que « en Grande-Bretagne, si quelqu’un dit quelque chose de gentil à votre sujet, vous ne rappelez pas, car c’est comme si vous lui demandiez de recommencer ».

La réponse de Frankenthaler ? « Eh bien, vous n’êtes visiblement pas à New York depuis très longtemps. »

Une semaine plus tard, ils discutaient en personne de l’exposition Fauve et Frankenthaler était venu préparé. « Helen m’a dit qu’elle avait lu mon catalogue », écrit Elderfield dans la nouvelle préface. « Merveilleux, inspirant », lui a dit Frankenthaler à propos de la publication avant de dire « et je me demandais… aimerais-tu écrire un livre sur moi ? »

« Helen a toujours été très, très claire sur ce qu’elle voulait », dit Elderfield.

L’ouvrage qui suit a été écrit sur une décennie et nourri de longues conversations avec l’artiste. L’édition mise à jour permet à Elderfield de discuter plus en profondeur de sa carrière ultérieure, enrichie par des décennies de recherche et par les huit expositions posthumes de Frankenthaler qu’il a organisées chez Gagosian.

La sortie de la nouvelle édition est programmée à l’occasion de deux expositions Gagosian de l’œuvre de Frankenthaler qui doivent ouvrir plus tard ce mois-ci en Italie : « Helen Frankenthaler : Painting Without Rules » à la Fondazione Palazzo Strozzi à Florence, qui se déroulera du 27 septembre au 26 janvier 2025, et « Helen Frankenthaler : Painting on Paper, 1990 – 2002 » à Gagosian Rome du 30 septembre au 23 novembre.