Une nouvelle « drogue zombie » découverte aux côtés du fentanyl provoquant des surdoses

(NewsNation) – Les autorités tirent la sonnette d’alarme concernant une nouvelle « drogue zombie », 100 fois plus puissante que la xylazine, provoquant des décès par surdose dans neuf États du pays.

Qu’est-ce que la médétomidine ?

Médétomidine, une drogue de synthèse utilisée comme tranquillisant pour les animaux, est la dernière drogue de rue à apparaître aux côtés du fentanyl. Selon les chercheurs, cela provoquerait une « sédation accrue » et une « bradycardie profonde », ou un ralentissement du rythme cardiaque.





La médétomidine a été régulièrement trouvée dans les « produits » de drogues illicites, aux côtés du fentanyl, de l’héroïne et de la xylazine – un autre tranquillisant couramment présent dans les drogues illicites – à la suite d’une récente épidémie d’overdoses à Philadelphie, Pittsburgh et Chicago, selon le Center for Forensic Science Research and Education (Centre de recherche et d’éducation en sciences médico-légales).CFRE).

À quoi ressemble la « drogue zombie » ?

Ce médicament dangereux peut donner aux utilisateurs un effet plus puissant, mais des doses élevées peuvent provoquer un ralentissement et une défaillance du cœur, conduisant à un arrêt cardiaque soudain. En outre, les experts préviennent que le médicament anti-surdose, la naloxone, communément connu sous le nom de Narcan, pourrait ne pas être efficace pour inverser une surdose de médétomidine.

«À l’heure actuelle, nous n’avons pas de médicament pour inverser un agoniste alpha, qui est le type de médicament que sont ces sédatifs. Vous voudriez fournir une respiration artificielle. La chose la plus importante est d’appeler le 911 », a déclaré à NewsNation le Dr James Besante, spécialiste en toxicomanie.

Besante dit que même si Narcan ne peut pas inverser une surdose de médétomidine parce que ce n’est pas un opioïde, il doit quand même être administré à une personne ayant une surdose.





Où la médétomidine se propage-t-elle ?

La drogue aggrave la situation dans des endroits comme le quartier de Kensington à Philadelphie, qui abrite l’un des plus grands marchés de drogue en plein air des États-Unis.

La médétomidine a été signalée pour la première fois dans le Maryland fin 2022 et a maintenant été signalée dans au moins neuf États aux États-Unis et au Canada.

Alors que beaucoup la qualifient de nouvelle « drogue zombie » car il s’agit d’une version plus puissante de la xylazine, Besante exhorte les gens à ne pas déshumaniser les consommateurs de drogue.

« Ce sont des individus qui vivent avec une famille. La plupart des clients que je traite quotidiennement sont des personnes incroyables. Cette drogue n’en fait pas des « zombies ». Ce sont des humains souffrant d’une maladie chronique, et ce médicament pourrait avoir un impact sur leur capacité à communiquer efficacement lorsqu’ils sont en état d’ébriété », a déclaré Besante.