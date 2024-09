Une nouvelle dispute avec Justin Baldoni éclate avec le post de la star de la NBA, le drame It Ends With Us : rapport | Hollywood

Le bruit entourant Justin Baldoni et son Ça se termine avec nous La prétendue querelle de son partenaire Blake Lively n’a même pas complètement éclaté, mais un autre rapport controversé a empêtré l’acteur-réalisateur dans un tout nouveau différend. Justin Baldoni assiste à la première de « It Ends With Us » à New York, États-Unis, le 6 août 2024. (Reuters)

Tout comme les studios Wayfarer de la star hollywoodienne de 40 ans, qu’il a cofondés avec le milliardaire Steve Sarowitz, possèdent actuellement les droits du roman controversé de Colleen Hoover et de sa suite, le studio indépendant aurait également conclu un accord avec l’ancienne star de la NBA Craig Hodges. . À la poursuite de la vague de succès remportée par la série à succès ESPN La dernière danse mettant en vedette son ancien coéquipier Michael Jordan, la maison de production de Baldoni a cherché à donner vie aux mots des pages du livre de Hodges « Long Shot : Les triomphes et les luttes d’un combattant de la liberté de la NBA ».

Bien que la rumeur ait fait circuler toutes sortes de récits autour du Ça se termine avec nous dramatique, son succès commercial indéniable sur grand écran a déjà créé un précédent, tout cela grâce à la source fournie par le livre de Colleen Hoover. Au contraire, comme le rapporte Deadline, le projet de documentaire de l’ancien des Chicago Bulls a rencontré un problème apparemment irréparable l’année dernière après que Wayfarer l’ait mis de côté. Depuis lors, Hodges est engagé dans une bagarre avec la société Baldoni au sujet des droits documentaires.

Origines de la star de la NBA Crag Hodges contre Wayfarer Studios de Justin Baldoni

Le problème va au-delà de l’argent d’Hollywood et concerne la race et le basket-ball. L’histoire semble se répéter de manière désagréable, car l’escarmouche contractuelle de l’expert en trois points avec Wayfarer l’a empêché de donner vie à sa vision à partir des pages de son livre de 2017. Le projet (titres provisoires : « The Lost Dance » et « Whiteballed ») a initialement donné naissance au partenariat entre Hodges et le producteur anglo-indien Jivi Singh. La société de production de Baldoni a finalement décidé de le financer.

Entre-temps, les différences créatives entre l’ancien joueur de la NBA et Wayfarer se sont développées en arrière-plan. Hodges a avoué à Deadline que même si Jivi Singh était déterminé à rendre justice à son livre « avec une représentation précise de la période couverte par le matériel », Wayfarer s’est lancé dans un débat « sur le cadrage de Craig Hodges d’une manière acceptable que la NBA accepterait ». Dans son livre, la star du sport affirme qu’il a été exclu de la ligue masculine de basket-ball au début des années 1990 alors qu’il utilisait son programme pour la justice. Il a également critiqué ses collègues athlètes noirs qui « n’ont pas réussi à utiliser leur richesse et leur influence considérables pour aider les pauvres et les exclus ». Par conséquent, son expérience et « l’essence » du livre différaient de ce que Wayfarer était censé poursuivre.

La société de Justin Baldoni ne serait pas intéressée à conserver l’originalité de l’histoire de Craig Hodges

Hodges mentionne ensuite directement Justin Baldoni, déclarant qu’il était davantage concentré sur la poursuite du battage médiatique établi par les mini-documentaires relatant l’ascension de Michael Jordan et des Chicago Bulls. « Wayfarer n’a jamais semblé intéressé par cette version de l’histoire. Justin Baldoni était définitivement intéressé par la signalisation de la vertu et par le battage médiatique de La Dernière Danse, mais beaucoup moins intéressé par le véritable poids de la responsabilité qui découle du fait de décrire avec précision les réalités d’un homme noir en Amérique.

D’autres conversations alimentées par la crédibilité ethnique ciblaient la position de Singh dans le projet alors que Baldoni et le PDG de Wayfarer, Jamey Heath, un compatriote noir, envisageaient Kirk Fraser, un réalisateur noir, pour diriger le projet.

Le média a examiné un appel Zoom au cours duquel les dirigeants de Wayfarer ont fait de leur mieux pour convaincre Singh de partir. « Je te le promets, même si tu as l’impression que personne ne le sait [Hodges’ life] mieux, personne ne le sait mieux que moi. J’ai son âge, je l’ai vécu et traversé. Vous êtes peut-être un merveilleux cinéaste, mais l’histoire est quelque chose qui pourrait avoir des angles morts pour vous », a déclaré Heath à Singh lors de l’appel.

Singh a ensuite répondu avec une réponse valable : « Nous allons tous avoir notre propre point de vue subjectif, Jamie, mais je vous ai demandé de m’exprimer ces nuances et vous m’avez dit, et j’ai pensé que c’était légèrement fallacieux, plutôt que d’exprimer et me permettant de grandir et de comprendre, tu m’as dit ‘Jivi, si tu avais vécu ça, tu n’aurais pas besoin de poser cette question’. Pour moi, cela ressemblait à de l’obscurcissement, plutôt que d’essayer de m’informer et de m’éclairer sur ce qui me manquait. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voudriez pas faire ça.

Justin Baldoni est également intervenu. Un initié de It Ends With Us l’avait déjà critiqué pour son « féminisme éveillé » performatif sur les plateaux de tournage du film Sony dans une interview au Daily Mail. Partageant la conviction de Heath selon laquelle quelqu’un qui n’est pas noir américain ne peut pas décrire avec précision l’expérience des Noirs en Amérique, Baldoni a ajouté : « Le racisme en Amérique… est si unique à l’Amérique que la plupart des gens ne le comprennent pas vraiment. Ainsi, quand Jamie, en tant que personne noire, vous dit, en tant que personne non noire, que si vous l’aviez vécu, vous n’auriez pas à poser cette question. Cela vient de 50 ans de douleur et de racisme, d’avoir été jeté hors d’une piscine quand il avait sept ans et que les Blancs ont dû vider la piscine parce qu’un Noir l’avait touchée. Cela vient d’un endroit que vous ne connaissez pas.

Il a poursuivi : « Nous, en tant que personnes qui ne sont pas noires, ne pouvons jamais mettre l’accent sur les Noirs pour nous le dire et nous enseigner… c’est une chose très importante qui explique pourquoi c’est unique à l’Amérique, pourquoi le réalisateur doit être noir. , je crois, et d’Amérique.

Des problèmes d’argent sont entrés dans le chat

Kirk Fraser, qui figurait en tête de liste de Wayfarer pour diriger le projet, a donc quitté le navire parce qu’il ne voulait pas être mêlé à un différend. En fin de compte, les règnes tombèrent entre les mains de Singh. On pensait qu’il avait terminé le tournage d’un premier montage du film documentaire. Cependant, son contenu est désormais dévalorisé et n’est plus qu’un rouage de la machine, la lutte acharnée pour les droits du film étant devenue un sujet de controverse.

L’épreuve est devenue encore plus compliquée puisque la société de Baldoni aurait investi environ 1,1 million de dollars dans le film tout en couvrant d’autres dépenses pour Hodges et la production. Wayfarer a demandé 50 000 $ d’avance et 125 000 $ pour finalement libérer les droits, étant donné que l’ancien de la NBA et Singh ont vendu le projet à un autre acheteur. Cependant, le duo s’y oppose et affirme qu’ils n’ont pas à payer l’entreprise dans le cadre du contrat existant, avec le contrôle créatif entre leurs mains. La bannière IFF Content de Singh, dont Hodges avait initialement espéré qu’elle réaliserait et produirait le film, a mis fin à l’agence de Baldoni, mais c’est une autre bataille difficile.

«Lorsque Wayfarer a proposé de nous revendre les droits pour 50 000 $ plus 125 000 $ de modules complémentaires, ils nous ont demandé contractuellement, à notre avis, de payer pour quelque chose que nous possédons déjà. Je pense qu’ils savaient que le différend en cours rendrait effectivement impossible l’embauche d’un tiers pour aider à financer et à mener à bien le projet », a déclaré Singh au média.

La star de la NBA et le producteur anglo-indien toujours sur la même longueur d’onde

D’un autre côté, la fin ultime de Craig Hodges est que le projet voie le jour, car il espère avec véhémence que la société de Baldoni « se retirera et renoncera à toute prétention sur le film ». Dès le premier jour, ses idées et ses intentions semblent correspondre à celles de Jivi Singh. Il admet que le film de Singh « est une représentation honnête et juste des événements et de ce qui m’est arrivé ».