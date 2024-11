Une nouvelle dimension pour la régulation des gènes – The Varsity

Les gènes sont les parties de notre ADN qui contiennent les instructions nécessaires pour fabriquer les protéines dont notre corps a besoin pour continuer à fonctionner. Pour qu’un gène humain puisse remplir sa fonction, il doit d’abord être converti en ARN messager (ARNm) grâce à un processus appelé transcription. L’ARNm contient un message sur la manière dont la protéine doit être traduite, afin que des cellules spécifiques puissent remplir leurs fonctions. Le flux d’informations de l’ADN à l’ARN puis aux protéines est connu comme le dogme central de la biologie moléculaire.

La question intrigante est la suivante : si toutes nos cellules partagent le même ADN, qu’est-ce qui fait la différence entre des éléments comme les cellules du cerveau et les cellules du muscle cardiaque ? De plus, comment les cellules savent-elles quand et où se développer dans le corps, afin que les cellules du muscle cardiaque ne se retrouvent pas dans le cerveau ? Il doit exister des mécanismes garantissant que des ensembles spécifiques de gènes sont exprimés dans les types de cellules correspondants au bon moment. C’est ce qu’on appelle la régulation génique.

Une découverte utilisant des mutants de C. elegans

Cette année, le biologiste du développement Victor Ambros et le biologiste moléculaire Gary Ruvkun sont les lauréats du prix Nobel de physiologie ou de médecine pour leur découverte de la manière dont l’un de ces mécanismes dépend des microARN. Ces minuscules molécules, différentes de l’ARNm impliqué dans le dogme central, fonctionnent en se liant à des ARNm spécifiques pour bloquer leur traduction en protéines. Puisque les microARN agissent après la production des ARNm dans la cellule, ils appartiennent à la régulation post-transcriptionnelle.

Le duo a découvert ce mécanisme pour la première fois en Caenorhabditis elegans (C. elegans), un ver rond largement utilisé en génétique moléculaire et en biologie du développement en raison de sa coordination de types de cellules spécialisées et conservées au cours de l’évolution, telles que les cellules nerveuses, musculaires et intestinales. C. elegans ne mesure qu’un millimètre de long et possède un génome de 100 millions de paires de bases. À titre de référence, le génome humain compte environ trois milliards de paires de bases.

Ils ont enquêté indépendamment sur deux découvertes antérieures C. elegans mutants – lin-4 et lin-14 – qui présentait des défauts de développement. Ambros a montré que la fonction de lin-14 le gène était en quelque sorte inhibé par le lin-4 gène, qui semblait fonctionner uniquement grâce à une courte molécule d’ARNm. Ruvkun a montré que l’inhibition par le lin-4 le gène est apparu après la transcription. Ensemble, les deux lauréats ont découvert un nouveau processus régulant l’expression des gènes médié par des microARN ciblant un segment spécifique de lin-14 ARNm.

Plus de 1 000 microARN ont été découverts

La communauté scientifique a accueilli leurs conclusions avec prudence après la publication initiale. Auparavant, on pensait que les protéines étaient les véritables effecteurs des fonctions cellulaires – y compris la régulation des gènes – qui était assurée par un type spécifique de protéines appelés facteurs de transcription. Ce n’est qu’avec la découverte d’un autre type de microARN chez les animaux que les gens ont commencé à reconnaître l’importance de ce mécanisme de régulation génique. La nouvelle découverte – le laissez-7 gène – montre que les microARN ne sont pas une particularité dans C. elegansmais plutôt un mécanisme de régulation commun à tous les animaux, y compris les humains.

Aujourd’hui, de nombreux groupes de chercheurs ont découvert plus de 1 000 microARN différents chez l’homme. Ces molécules orchestrent des réseaux génétiques complexes en ajustant l’expression de plusieurs gènes ayant une signification biologique et médicale de grande envergure dans les organismes multicellulaires.

Les travaux d’Ambros et de Ruvkun ont remodelé notre compréhension de la machinerie cellulaire pour la régulation des gènes et ont ouvert de nouvelles voies pour le traitement de nombreux troubles congénitaux présents dès la naissance et les cancers.