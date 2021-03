Si jamais tu as regardé le spectacle La théorie du Big Bang, alors vous vous souvenez peut-être d’un épisode où Sheldon Cooper et le gang partent en expédition (ratée) en Antarctique pour découvrir des neutrinos. Bien que leurs tentatives n’aient pas été fructueuses dans la série, les scientifiques de la vie réelle ont plus de chance de trouver le phénomène très insaisissable. Depuis le début de l’exploitation de l’IceCube en mai 2011, un certain nombre de découvertes importantes ont été faites par l’observatoire. Cela comprend la détection de centaines de neutrinos astrophysiques de haute énergie, la découverte du flux de neutrinos en 2013 et la première identification d’une source de neutrinos astrophysiques en 2018.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy