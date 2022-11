Une nouvelle découverte en Italie pourrait “réécrire l’histoire” — RT Games & Culture

Les historiens devront peut-être revoir l’histoire des relations entre la civilisation étrusque et l’Empire romain, après que le ministère italien de la Culture a annoncé mardi la découverte de plusieurs dizaines de statues de bronze qui auraient plus de 2 000 ans dans une ancienne source thermale toscane.

Massimo Osanna, directeur des musées du ministère, a salué la découverte comme l’une des plus importantes jamais réalisées dans la région méditerranéenne. Il a expliqué que les figurines en bronze – qui représentent des humains, des dieux et des parties individuelles du corps – ont été retrouvées parfaitement conservées grâce à leur couverture de boue. Outre les statues, les archéologues auraient également trouvé quelque 5 000 pièces d’or, d’argent et de bronze.

Selon Jacopo Tabolli, qui a coordonné les fouilles de l’Université pour étrangers de Sienne, la découverte jette un nouvel éclairage sur la civilisation étrusque et l’expansion de l’Empire romain entre le Ier et le IIe siècle av.

“Alors qu’il y avait des guerres sociales et civiles à l’extérieur du sanctuaire … à l’intérieur du sanctuaire, la grande élite des familles étrusques et romaines priait ensemble dans un contexte de paix entouré de conflits”, Tabolli a déclaré, notant que les statues découvertes portent à la fois des inscriptions étrusques et latines.

« Cette possibilité de réécrire la relation et la dialectique entre les Étrusques et les Romains est une opportunité exceptionnelle », a-t-il proclamé, cité par l’Associated Press.















Pour montrer l’importance de cette découverte, le ministère italien de la Culture a annoncé la construction d’un nouveau musée dans la région pour abriter les antiquités récemment découvertes.

La civilisation étrusque était l’une des nombreuses civilisations habitant la péninsule italienne avant la montée de l’empire romain. On pense qu’il a été développé par les habitants de la région d’Étrurie dès 900 av. Les États étrusques partageaient une langue et une culture communes et couvraient le territoire de ce qui est aujourd’hui la Toscane, l’ouest de l’Ombrie et le nord du Latium.

La civilisation étrusque a ensuite été assimilée à l’empire romain. Les historiens pensent que le processus a commencé à la fin du 4ème siècle avant JC lorsque des guerres ont éclaté entre les Romains et les Étrusques. L’Empire romain a entièrement incorporé tous les territoires étrusques en 27 av.