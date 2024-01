Pendant des décennies, les patients obèses ont redouté d’interagir avec leurs prestataires de soins de santé.

Prenez Patty Nece.

Lorsqu’elle était en troisième année, l’infirmière de l’école faisait rouler une balance et alignait les enfants. Après avoir pesé l’élève de premier ordre, qui aimait nager, patiner, faire du vélo et faire de la gymnastique, l’infirmière s’est tournée vers elle et a annoncé devant ses camarades de classe : “Tu es grosse et tu as besoin de perdre du poids.”

Nece, dont les parents et les grands-parents avaient tous un excès de poids, a grossi avec l’âge.

Une carrière réussie en tant qu’avocate au ministère du Travail a fourni de nombreuses preuves de la maîtrise de soi de Nece, mais elle se reprochait chaque kilo gagné.

Finalement, à l’approche de la retraite, elle a consulté un médecin qui l’a aidée à perdre 70 livres et à se sentir en meilleure santé qu’elle ne l’avait été depuis des années. Cependant, des douleurs persistantes à la hanche l’ont envoyée consulter un orthopédiste.

Le spécialiste n’a pas voulu l’écouter assez longtemps pour que Nece parle de sa récente perte de poids. “Il faut perdre du poids”, a-t-il insisté. Puis, lorsqu’il a vu ses larmes, le médecin a imputé cela à la douleur causée par son excès de poids.

“Je n’ai pas eu le courage de dire : ‘Je pleure parce que tu es un imbécile'”, a déclaré Nece, d’Alexandria, en Virginie, à USA TODAY lors d’un récent appel vidéo. Un autre médecin a découvert plus tard que sa douleur à la hanche était causée par une scoliose, une courbure héréditaire de la colonne vertébrale qui n’avait rien à voir avec son poids.

Le système médical américain s’attend à ce que des patients comme Nece ravalent simplement leur fierté et supportent de telles indignités, se reprochant eux-mêmes un faux pas présumé plutôt que leurs prestataires de soins pour des insultes sans fard. Souvent, ils évitaient tout simplement de consulter un médecin.

Mercredi, un groupe de plus de 35 organisations de défense des droits, du vieillissement et de la santé envisage de changer la façon dont les professionnels de la santé perçoivent ces patients, en publiant une « Déclaration des droits en matière d’obésité », qui exige un meilleur traitement pour les personnes dont le poids est suffisant pour répondre à la définition clinique de l’obésité. .

Les huit « droits » énoncés dans la déclaration comprennent :

Le droit à des informations précises, claires, fiables et accessibles ;

Le droit au respect ;

Le droit à un traitement accessible contre l’obésité dans des environnements qui permettent l’intimité, en utilisant des équipements et des scanners adaptés au corps des patients.

Nece a déclaré qu’elle espère que la déclaration des droits contribuera à sensibiliser les prestataires de soins médicaux à la stigmatisation à laquelle les personnes obèses sont confrontées dans les soins de santé, et leur permettra de reconnaître – comme elle n’a pas pu le faire à ce moment-là avec l’orthopédiste – qu’elles en sont dignes. ” des soins impartiaux, éduqués et compatissants en toutes circonstances et d’exiger ces soins.

Les droits des patients doivent aller au-delà de l’obtention de médicaments

Tigress Osborn convient que les patients comme elle devraient bénéficier de plus de respect et avoir accès à des équipements médicaux de taille appropriée, notamment des brassards de tensiomètre, des chaises de salle d’attente, des appareils IRM et des tables d’examen pouvant accueillir des personnes de plus grande taille.

Mais Osborn, président du conseil d’administration de la National Association to Advance Fat Acceptance, qui a présenté sa propre Déclaration des droits en matière d’obésité il y a près de dix ans, se méfie des groupes impliqués dans la nouvelle déclaration des droits et de la définition de leur approche.

“Tout cela ressemble à de l’astroturf parce que c’est le cas”, a-t-elle déclaré, faisant référence aux efforts visant à cacher les véritables sponsors d’un message en suggérant qu’il émane de la base plutôt que des intérêts des entreprises.

De nombreuses organisations qui soutiennent le projet de loi sont soutenues par des sociétés pharmaceutiques qui fabriquent des médicaments amaigrissants ou sont elles-mêmes actives dans le secteur de la perte de poids, a noté Osborn.

Tout le texte du projet de loi porte sur la prise en charge de l’obésité d’une personne, et non de la personne elle-même, a-t-elle déclaré. Un droit, par exemple, appelle à ce que « les personnes âgées reçoivent des soins de qualité contre l’obésité, qui comprennent une approche de soins respectueuse et globale, cohérente avec leurs besoins médicaux personnalisés ». Mais, a demandé Osborn, qu’en est-il de leurs besoins en matière de santé qui ne sont pas liés à l’obésité ?

“Si vous vous souciez de la santé des personnes grosses, vous devez vous soucier de la santé de toutes les personnes grosses, pas seulement de la graisse”, a-t-elle déclaré.

Le véritable objectif du projet de loi, soupçonne-t-elle, est d’être plus accueillant pour les patients éligibles aux médiations de perte de poids de nouvelle génération et, à terme, d’encourager Medicare et les assureurs privés à couvrir le coût des médicaments, notamment Wegovy et Mounjaro. , dont les prix catalogue dépassent 1 000 $ par mois.

Plus de 40 % des Américains répondent à la définition de l’obésité, mais seule une fraction d’entre eux est admissible à une couverture santé incluant ces médicaments.

“Cela ne ressemble pas à une déclaration des droits des patients obèses”, a déclaré Osborn. “C’est comme si c’était une déclaration des droits en matière de traitements.”

La première fois qu’il existe un traitement de perte de poids vraiment efficace

Les défenseurs affirment que cette mesure est plus que cela. C’est une question d’accès, disent-ils.

Il est d’une importance vitale que les gens reçoivent le traitement dont ils ont besoin, a déclaré Sally Greenberg, directrice exécutive de la Ligue nationale des consommateurs, qui contribue à diriger les efforts en faveur de la déclaration des droits.

Seulement environ 10 % des personnes obèses sont consultées par un professionnel de la santé et environ 2 % seulement reçoivent un traitement, en raison de la stigmatisation et des malentendus concernant l’obésité, a-t-elle déclaré, ajoutant : « Nous voulons changer ce discours ».

Pendant des décennies, les prestataires de soins de santé ont présenté l’obésité comme le résultat d’un manque de volonté : si les gens faisaient plus d’exercice et mangeaient moins, ils perdraient du poids, pensent-ils.

Mais de nombreuses recherches ont montré qu’il est extrêmement difficile pour la grande majorité des gens de perdre du poids et de le maintenir grâce à un régime alimentaire et à l’exercice. Selon les recherches, perdre et reprendre du poids, comme le font de nombreuses personnes, est pire pour la santé que le simple fait de porter des kilos en trop.

Des millions de personnes se blâment et souffrent d’inconfort, d’embarras et de problèmes de santé parce qu’elles ne parviennent pas à perdre du poids.

Osborn, de la National Association to Advance Fat Acceptance, affirme qu’une grande partie des difficultés disparaîtraient si la société et les prestataires de soins supprimaient la stigmatisation. Le poids serait moins malsain si la société et certaines des organisations impliquées dans la Déclaration des droits de l’obésité ne faisaient pas en sorte que les personnes de grande taille se sentent mal dans leur corps, a-t-elle déclaré.

La résistance des médicaments contre l’obésité

Les nouveaux médicaments amaigrissants peuvent aider les gens à perdre des quantités de poids sans précédent, même si on ne sait toujours pas combien de temps ils peuvent maintenir ce poids et s’ils doivent continuer à prendre le médicament indéfiniment pour empêcher le poids de revenir.

Parmi les autres traitements de perte de poids disponibles figurent la thérapie comportementale intensive, qui n’est actuellement couverte par l’assurance que lorsqu’elle est proposée dans un cabinet médical, ainsi que la thérapie nutritionnelle médicale, les approches diététiques et de style de vie, y compris les substituts de repas, et la chirurgie bariatrique.

L’accès à ces traitements est vital, mais les patients ne les chercheront pas toujours s’ils sont humiliés par leurs médecins, affirment certains défenseurs.

“Il est vraiment criminel que les personnes confrontées à ces conditions pour lesquelles nous avons des remèdes se sentent invisibles et ne reçoivent pas les soins dont elles ont besoin”, a déclaré Ramsey Alwin, président-directeur général du Conseil national sur le vieillissement, qui dirige également le effort de déclaration des droits.

Alwin estime qu’il s’agit d’une première étape essentielle vers l’accès aux soins de santé pour tous.

“Nous espérons que cela déclenchera une conversation nationale sur la manière de créer une vision plus équitable des soins de santé”, a déclaré Alwin.

Parmi les autres groupes impliqués dans cet effort figurent la National Black Nurses Association, la National Hispanic Health Foundation, l’Obesity Medicine Society, Weight Watchers et l’Obesity Action Council, dont Nece était auparavant président.

En novembre, Nece s’est déchiré la jambe lors d’un accident. Au centre de soins des plaies où elle a été soignée, elle a été orientée vers un rhumatologue car elle craignait qu’elle ne souffre d’une maladie auto-immune. Au milieu de la conversation, sorti de nulle part, le médecin a demandé à Nece si elle avait envisagé une chirurgie bariatrique.

Nece a demandé au médecin si elle connaissait les traitements plus récents et moins intrusifs, tels que les médicaments amaigrissants appelés GLP-1. Non, ce n’était pas le cas du médecin.

Idéalement, a déclaré Nece, la Déclaration des droits en matière d’obésité sensibiliserait les médecins comme le rhumatologue à la manière de mieux aborder les patients obèses.

“Peut-être que des choses comme celle-ci réveilleront les gens qui ont affaire à des patients de grande taille ou souffrant d’obésité”, a-t-elle déclaré. “Nous pouvons espérer.”