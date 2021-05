Une nouvelle culture en Pennsylvanie: les entrepôts

OREFIELD, Pennsylvanie – De son bureau dans une ancienne grange sur une ferme de dindes, David Jaindl regarde une imposante télévision à écran plat avec des flux vidéo de l’écloserie à la salle de traitement, où les oiseaux sont abattus. M. Jaindl est un agriculteur de troisième génération de Lehigh Valley, en Pennsylvanie. Ses dindes sont vendues chez Whole Foods et servies à la Maison Blanche le jour de Thanksgiving.





Mais il y a plus dans les affaires de M. Jaindl que les dindes. Pendant des décennies, il a été impliqué dans le développement de terrains en bureaux, installations médicales et subdivisions, alors que la zone dans et autour de la vallée de Lehigh a évolué de ses racines agricoles et manufacturières pour devenir également un centre de soins de santé et d’enseignement supérieur.

Maintenant, M. Jaindl prend part à un nouveau quart de travail. D’immenses entrepôts poussent comme des champignons le long des autoroutes locales, sur les routes de campagne et dans les champs agricoles. Le boom est en grande partie alimenté par la croissance étonnante d’Amazon et d’autres détaillants de commerce électronique et la proximité de la région avec New York, la plus grande concentration d’acheteurs en ligne du pays, à environ 130 km.

«Ils sont certainement bons pour notre région», a déclaré M. Jaindl, qui développe des terrains pour plusieurs nouveaux entrepôts. «Ils ajoutent une belle assiette fiscale et un bon emploi.»