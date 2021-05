Une nouvelle crypto-monnaie par des personnes qui veulent qu’Elon Musk arrête de tweeter sur Bitcoin, Dogecoin

Le PDG de Tesla et le patron de SpaceX, Elon Musk, semblent avoir un travail secondaire: se battre pour les prix de la crypto-monnaie sur Twitter. Le milliardaire qui a constamment rallié le soutien du bitcoin et du dogecoin de la monnaie meme, jeudi soir, a publié à nouveau un tweet sur la crypto-monnaie basée sur le meme. Ce n’est pas la première fois que Musk fait cela, ni même la deuxième ou la troisième fois. Chaque fois que Musk mentionne la crypto-monnaie, une flambée (souvent à la suite d’une éventuelle chute) se produit dans les prix de la crypto-monnaie. Les détectives Internet ont plus que simplement associé le phénomène, ils l’ont même baptisé: «L’effet Musk».

Les amateurs de crypto, cependant, ont cessé de profiter des tweets de Musk depuis qu’il a annoncé que Tesla n’accepterait plus Bitcoin comme mode de paiement. Au fil des semaines, la réponse aux tweets de Musk est devenue de plus en plus négative – les gens lui reprochent uniquement la hausse ou la baisse des prix, affirmant que cela leur a coûté une perte et qu’il « manipule » les marchés. Certains sont allés plus loin – en créant une crypto-monnaie uniquement dédiée à l’arrêt de Musk: $ StopElon.

La devise créée sur la blockchain Binance Smart Chain, se négocie actuellement à 0,0000602143 $ avec une capitalisation boursière de près de 30 millions de dollars, selon Poocoin. Le site Web officiel du jeton se lit comme suit: «une communauté créée pour prendre le contrôle de Tesla et arrêter le plus grand manipulateur du marché de tous».

Cela explique en outre pourquoi le comportement de Musk est une faute: «Elon Musk est tristement célèbre pour avoir manipulé de manière irresponsable le marché de la crypto-monnaie avec son compte Twitter. Tout récemment, il l’a fait à nouveau, provoquant un crash massif à travers toutes les frontières lorsqu’il a tweeté que Tesla cesserait d’accepter Bitcoin comme moyen de paiement. Quiconque a même une once de pensée critique voit à travers ses mensonges. Il essaie de pomper la crypto depuis des lustres, tweetant à ce sujet sans fin, et se rend même à Saturday Night Live comme dernier recours pour obtenir Dogecoin! C’est ridicule!

Il joue avec le portefeuille des gens comme des bonbons, comme le milliardaire narcissique qu’il est et sera toujours. Nous disons ASSEZ. Par conséquent, nous avons créé $ STOPELON. Où nous devenons riches, sans que personne ne contrôle notre destin sauf nous-mêmes. Tout ce que vous avez à faire est ACHETER et HODL. «

La nouvelle crypto-monnaie est peut-être l’exemple parfait de la fureur de la communauté des crypto-monnaies dans son ensemble, et les propres fans de Musk sont devenus avec Musk à cause du pouvoir qu’il semble exercer sur les marchés de la crypto, ainsi que de sa position en constante évolution sur la technologie.

Le Bitcoin, l’Ethereum et d’autres crypto-monnaies ont connu un crash majeur mercredi: les 10 crypto-monnaies les plus précieuses par capitalisation boursière ont chuté à deux chiffres. La plus grande crypto-monnaie au monde a effacé tous les gains qu’elle avait enregistrés à la suite de l’annonce du 8 février de Tesla Inc. selon laquelle elle utiliserait les liquidités de l’entreprise pour acheter l’actif et l’accepter comme mode de paiement pour ses véhicules. Maintenant, les traders se préparent à plus de douleur car le jeton franchit un niveau technique clé. Une déclaration de la Banque populaire de Chine réitérant mardi que les jetons numériques ne peuvent pas être utilisés comme mode de paiement ajouté à la vente.

La décision de Musk intervient après que Tesla a révélé en février qu’il avait acheté 1,5 milliard de dollars de Bitcoin et prévoyait de l’accepter comme paiement. Cette annonce a ajouté une légitimité à la crypto-monnaie en tant que forme de paiement et d’investissement de plus en plus acceptable, en particulier de la part d’un membre important du S&P 500 avec un PDG de haut niveau qui a une grande popularité parmi les investisseurs particuliers et le grand public. Le site Web de Tesla avait également une page d’assistance dédiée à Bitcoin, notant que Bitcoin était la seule crypto-monnaie acceptée par Tesla dans la zone continentale des États-Unis.

Le tweet provoque une baisse de la valeur de la crypto-monnaie, jusqu’à 15% dans le commerce asiatique, glissant en dessous de 50000 $, avant de réduire une partie de la baisse. Il était en baisse d’environ 8% pour s’établir à 50 190 $.

Elon Musk, PDG de Tesla, patron de SpaceX et Dogecoin, a déclaré dans une récente interview que cette crypto-monnaie pourrait être l’avenir. Dans l’interview, il dit: «Il y a de fortes chances que la crypto soit la future monnaie du monde. Ensuite, la question est de savoir qui va gagner? Cela pourrait être multiple », a-t-il déclaré.

Il explique ensuite les origines de la façon dont Dogecoin a été inventé comme une blague, essentiellement pour se moquer de la crypto-monnaie, et c’est l’ironie, explique Musk. « Que la monnaie qui a commencé comme une blague devienne la vraie monnaie. » Dans la vidéo, il ajoute: « N’investissez pas vos économies dans la crypto-monnaie. Ce n’est pas sage. »

