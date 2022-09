WASHINGTON (AP) – Ce n’est pas seulement le carburant de fusée qui propulse le premier tir lunaire américain après une accalmie d’un demi-siècle. La rivalité avec le programme spatial florissant de la Chine contribue à stimuler les efforts de la NASA pour retourner dans l’espace de manière plus importante, alors que les deux pays s’efforcent de remettre les gens sur la lune et d’établir les premières bases lunaires.

Les responsables américains du renseignement, de l’armée et de la politique indiquent clairement qu’ils voient une multitude de défis stratégiques pour les États-Unis dans le programme spatial chinois, en écho à la rivalité américano-soviétique qui a déclenché la course à la lune des années 1960. C’est alors que la Chine égale rapidement les réalisations spatiales civiles et militaires des États-Unis et en crée de nouvelles.

Sur le plan militaire, les États-Unis et la Chine échangent des accusations d’armement de l’espace. De hauts responsables américains de la défense avertissent que la Chine et la Russie sont en train de développer des capacités pour éliminer les systèmes satellitaires qui sous-tendent les réseaux américains de renseignement, de communications militaires et d’alerte précoce.

Il y a aussi un côté civil à la course à l’espace. Les États-Unis se méfient du fait que la Chine prenne la tête de l’exploration spatiale et de l’exploitation commerciale, et soit à l’avant-garde des avancées technologiques et scientifiques qui placeraient la Chine en tête de la puissance dans l’espace et du prestige sur Terre.

“En une décennie, les États-Unis sont passés du leader incontesté de l’espace à l’un des deux seuls pairs dans une compétition”, a déclaré cette semaine le sénateur Jim Inhofe, un républicain de l’Oklahoma, lors d’une audience des forces armées du Sénat. “Tout ce que fait notre armée dépend de l’espace.”

Lors d’une autre audience l’année dernière, l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a brandi une image transmise par un rover chinois qui venait de se poser sur Mars. “Le gouvernement chinois… ils vont bientôt faire atterrir des humains sur la lune”, a-t-il déclaré. “Cela devrait nous dire quelque chose sur notre besoin de sortir de notre duff.”

La NASA, l’agence spatiale civile américaine, attend une nouvelle date de lancement ce mois-ci ou en octobre pour son test Moonshot sans équipage Artemis 1. Des problèmes techniques ont effacé les deux premières tentatives de lancement ces dernières semaines.

La Chine vise également à envoyer des astronautes sur la Lune cette décennie, ainsi qu’à y établir une station de recherche robotique. Les États-Unis et la Chine ont l’intention d’établir ensuite des bases pour les équipages intermittents au pôle sud de la Lune.

La Russie s’est alignée sur le programme lunaire de la Chine, tandis que 21 pays ont rejoint un effort initié par les États-Unis visant à apporter des directives et de l’ordre à l’exploration civile et au développement de l’espace.

Les efforts parallèles surviennent 50 ans après que les astronautes américains ont fermé pour la dernière fois les portes d’un module Apollo et se sont éloignés de la lune, en décembre 1972.

Certains experts en politique spatiale ont parlé d’une nouvelle course à l’espace, voyant de grandes différences avec la volonté de John F. Kennedy de la guerre froide de surpasser le Spoutnik de l’Union soviétique et d’être le premier à envoyer des gens sur la lune. Cette fois, les États-Unis et la Chine considèrent les programmes lunaires comme un tremplin vers des programmes progressifs d’exploration, de colonisation et d’exploitation potentielle des ressources et d’autres opportunités économiques et stratégiques inexploitées offertes par la lune, Mars et l’espace en général.

Au-delà des gains technologiques, scientifiques et d’emplois qui accompagnent les programmes spatiaux, les promoteurs d’Artemis pointent le potentiel d’extraire des minéraux et de l’eau gelée sur la lune, ou d’utiliser la lune comme base pour aller prospecter sur des astéroïdes — l’administration Trump a notamment souligné le perspectives minières. Il y a du potentiel dans le tourisme et d’autres efforts commerciaux.

Et pour l’espace plus largement, les Américains ont à eux seuls des dizaines de milliers de satellites au-dessus de leur tête dans ce que la Force spatiale dit être une économie spatiale mondiale d’un demi-billion de dollars. Les satellites guident le GPS, traitent les achats par carte de crédit, aident à maintenir les flux de télévision, de radio et de téléphone portable et prédisent la météo. Ils garantissent la capacité de la communauté militaire et du renseignement à suivre les menaces perçues.

Et dans un monde où la Chine et la Russie collaborent pour tenter de surpasser les États-Unis dans l’espace, et où certains pointent du doigt les efforts spatiaux privés menés par des milliardaires américains comme rendant inutiles les lancements coûteux de fusées de la NASA, les États-Unis regretteraient d’avoir laissé la gloire et les avantages stratégiques de développer la lune et l’espace uniquement pour les goûts du président chinois Xi Jinping et du magnat de Tesla Elon Musk, disent les partisans d’Artemis.

Les programmes lunaires signalent que “l’espace va être une arène de compétition sur le front du prestige, démontrant une expertise et un savoir-faire techniques avancés, puis également sur le front militaire”, a déclaré Aaron Bateman, professeur d’histoire et de sciences internationales. affaires à l’Université George Washington et membre du Space Policy Institute.

“Les gens qui soutiennent Artemis et ceux qui le voient comme un outil de concurrence, ils veulent que les États-Unis soient à la table pour façonner l’avenir de l’exploration sur d’autres corps célestes”, a déclaré Bateman.

Les avertissements de ce type ne manquent pas alors que le programme Artemis se dirige vers le décollage. “Pékin s’efforce d’égaler ou de dépasser les capacités américaines dans l’espace pour obtenir les avantages militaires, économiques et de prestige que Washington a accumulés grâce au leadership spatial”, a averti la communauté américaine du renseignement cette année dans son évaluation annuelle des menaces.

Un groupe d’étude commandé par le Pentagone a affirmé le mois dernier que “la Chine semble être sur la bonne voie pour dépasser les États-Unis en tant que puissance spatiale dominante d’ici 2045”. Il a appelé cela une partie d’un plan chinois visant à promouvoir l’autoritarisme et le communisme ici sur Terre.

Cela a déclenché des mots passionnés occasionnels entre les responsables chinois et américains.

Le programme spatial chinois était guidé par des principes pacifiques, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Zhao Lijian en juillet. “Certains responsables américains salissent constamment les entreprises spatiales normales et raisonnables de la Chine”, a déclaré Zhao.

Volant sur la fusée la plus puissante jamais construite par la NASA, Artemis 1 vise un vol de démonstration de cinq semaines qui mettrait des mannequins de test en orbite lunaire.

Si tout se passe bien, les astronautes américains pourraient voler autour de la Lune en 2024 et y atterrir en 2025, aboutissant à un programme qui aura coûté 93 milliards de dollars sur plus d’une décennie de travail.

La NASA a l’intention qu’une femme et une personne de couleur fassent partie du premier équipage américain touchant à nouveau le pied sur la lune.

Les leçons apprises lors du retour sur la Lune aideront à la prochaine étape des vols en équipage, vers Mars, selon l’agence spatiale.

Le programme spatial ambitieux de la Chine, quant à lui, a une génération de retard sur celui des États-Unis. Mais son programme secret lié à l’armée se développe rapidement et crée des missions distinctes qui pourraient placer Pékin à la pointe du vol spatial.

Déjà, la Chine a ce rover sur Mars, rejoignant un américain déjà là-bas. La Chine a créé une première avec son atterrissage sur la face cachée de la lune.

Des astronautes chinois sont maintenant au-dessus de nos têtes, mettant la touche finale à une station spatiale en orbite permanente.

Un traité spatial de l’ONU de 1967 destiné à commencer à façonner les garde-corps pour l’exploration spatiale interdit à quiconque de revendiquer la souveraineté sur un corps céleste, d’y installer une base militaire ou de mettre des armes de destruction massive dans l’espace.

“Je ne pense pas que ce soit du tout une coïncidence ou un hasard si c’est maintenant dans cette période de ce que les gens prétendent être une concurrence renouvelée entre les grandes puissances que les États-Unis investissent réellement les ressources pour revenir en arrière”, a déclaré Bateman, le chercheur. sur l’espace et la sécurité nationale. “Le temps nous dira si cela se transforme en un programme soutenu.”

La concurrence n’est pas nécessairement une mauvaise chose, a déclaré le sénateur Chris Coons, démocrate du Delaware et membre de la commission sénatoriale des relations étrangères.

La rivalité avec les Chinois « assure-t-elle un intérêt plus soutenu pour notre programme spatial ? Bien sûr », a déclaré Coons. « Mais je ne pense pas que ce soit nécessairement une compétition qui mène au conflit.

«Je pense que cela peut être une compétition – comme les Jeux olympiques – cela signifie simplement que chaque équipe et chaque équipe va pousser plus haut et plus vite. Et en conséquence, l’humanité est susceptible d’en bénéficier », a-t-il déclaré.

Ellen Knickmeyer, Associated Press