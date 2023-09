Une nouvelle comète s’approche historiquement de la Terre aujourd’hui, mais il faudra un peu de chance pour la repérer

Il y a une comète récemment découverte dans le ciel, et elle est sur le point de survoler la Terre au plus près.

La comète Nishimura (C/2023 P1) passera aujourd’hui devant la planète à une distance d’environ 125 millions de kilomètres.

La comète a été découverte le 12 août par l’astronome amateur et chasseur de comètes Hideo Nishimura, à l’aide de son télescope dans la ville de Kakegawa, au Japon, à environ 180 kilomètres au sud-ouest de Tokyo.

Contrairement à d’autres comètes récentes, la comète Nishimura n’a été visible que dans le ciel avant l’aube et non plus tard dans la nuit, ce qui en a fait une capture matinale. Il passe maintenant à une visibilité en début de soirée, même s’il sera difficile à voir car il se situera bas à l’horizon juste après le coucher du soleil.

Certains lève-tôt ont réussi à capturer la comète Nishimura avant le lever du soleil alors qu’elle s’approchait ces derniers jours, la plupart avec des télescopes.

Ma photographie capture la comète C/2023 P1 (Nishimura) au-dessus du paysage du nord de Wielkopolska en Pologne. Avec l’aimable autorisation de Slawomir Matz. pic.twitter.com/npJjEkbc3w —@vivstoitsis

« Au revoir Nishimura »

C/2023 P1 #CometNishimura 20230911T1130Z Crossfield Alberta.< br>La triste réalité, la comète Nishimura, est maintenant trop proche du Soleil pour vraiment obtenir des photos décentes. Cette image a été prise avec un Takahashi FCT-76, Nikon D850, F4.5, ISO2000, 20 secondes. Très petit post… pic.twitter.com/R7aQwPs5XX —@theauraraguy

Quelques astrophotographies d’arrière-cour de #Comet #Nishimura ~40 minutes avant le lever du soleil ce matin. Pile de 15 images pour débruitage, prises à 200 mm puis un peu recadrées. Plutôt intéressant étant donné que vous ne pouvez rien voir à l’œil nu pic.twitter.com/3wSTGSm6eK —@charnick_wx

Et des images impressionnantes ont également été prises par des astrophotographes utilisant de grands télescopes.

Comète C/2023 P1 Nishimura 2023 sep. 9 2.44 UT 3x60sec 11″ RASA QHY600 Michael Jäger pic.twitter.com/xcA6BSyl1f —@Komet123Jager

Au cours des prochains jours, la comète Nishimura pourra être observée tôt le matin, bas sur l’horizon est, ou juste après le coucher du soleil, bas dans le ciel ouest. A partir de jeudi, il ne sera visible que le soir près de l’horizon ouest.

La luminosité de la comète est évaluée à environ 4,0 sur l’échelle de magnitude utilisée par les astronomes, ce qui signifie qu’elle est visible à l’œil nu, même en milieu urbain. À titre de comparaison, la pleine lune a une magnitude de luminosité de -12,6 sur l’échelle, sur laquelle les corps les plus brillants du ciel ont les notes les plus basses, et les étoiles visibles uniquement avec des jumelles ont une magnitude de 9,5.

Cependant, comme son orbite la rapproche du soleil (vu de la Terre), la comète est difficile à repérer.

« Alors qu’il se rapproche de la Terre [today]ce sera très difficile à voir même si [it is] assez brillant, car il sera bas par rapport à l’horizon du Canada juste après le coucher du soleil ou juste avant son lever », a déclaré Peter Brown, professeur et titulaire de la chaire de recherche du Canada au département de physique et d’astronomie de l’Université Western.

« Ce ne sera pas aussi spectaculaire que la comète NEOWISE [was] en 2020, et il sera probablement difficile pour le grand public de voir autre chose qu’une très légère tache. »

Mais si vous êtes prêt à relever un défi, vous pouvez visiter TheSkyLive.com et entrez votre position pour voir quand la comète se lève et se couche dans votre région.

Pour le moment, la comète Nishimura se trouve dans la constellation du Lion, mais elle passera en Vierge samedi. Puis, dimanche, la comète fera son approche la plus proche du soleil : à environ 34 millions de kilomètres, à l’intérieur de l’orbite de la planète la plus proche du soleil, Mercure.

Ce qui se passera alors est à deviner : soit il vivra pour voir une autre orbite – dans environ 400 ans – soit il pourrait se briser.

La découverte d’une comète met en valeur les contributions des amateurs

Hideo Nishimura a déjà contribué à la découverte de deux autres comètes : la comète Nakamura-Nishimura-Machholz (C/1994 N1) et une précédente comète Nishimura (C/2021 O1). Ses découvertes sont un exemple des précieuses contributions qui continuent d’être apportées par les astronomes amateurs, même s’il existe désormais plusieurs relevés du ciel automatisés à grande échelle réalisés par de grands télescopes dans le monde, tels que Pan-STARRS.

Il y a également eu des spéculations selon lesquelles cette comète aurait pu être responsable de la création d’une pluie de météores moins connue appelée le Hybrides Sigma qui se déroulera ensuite du 22 novembre au 4 janvier et culminera le 7 décembre.

Si cela est vrai, il pourrait y avoir une activité accrue pendant le passage de cette pluie de météores, bien qu’il n’y ait aucune garantie.