Une nouvelle collaboration améliore les capacités technologiques de Global Digital Farm

Le nouveau partenariat entre Charles Sturt Global Digital Farm, Food Agility et AgriPark avec Pairtree Intelligence sera présenté lors du Digital Agrifood Summit à Wagga Wagga les mercredi 11 et jeudi 12 octobre.

AgriPark de l’Université Charles Sturt et Global Digital Farm ainsi que l’organisation partenaire Food Agility se sont engagés avec Pairtree Intelligence pour fournir un point d’accès unique pour les multiples systèmes technologiques utilisés dans la ferme.

Une nouvelle plate-forme a été créée, qui héberge tous les différents points de données et systèmes, ainsi que des flux de données tels que des informations météorologiques et de marché, et permet l’exportation d’ensembles de données intégrés à des fins analytiques.

Cette nouvelle capacité signifie que Ferme numérique mondiale offre une expérience Agtech plus fluide aux chercheurs et étudiants de Charles Sturt.

Suite au succès de cette plateforme, un deuxième tableau de bord personnalisé est en cours de développement pour offrir une plus grande accessibilité de la Ferme numérique mondiale à l’industrie et au public.

Intelligence des arbres paires a été fondée par un agriculteur de cinquième génération et PDG de l’entreprise, M. Hamish Munro. Son objectif est d’aider les agriculteurs et l’ensemble du secteur agricole à tirer le meilleur parti possible de l’utilisation des nouvelles technologies.

Pairtree permet aux agriculteurs, aux fournisseurs d’appareils agrotechnologiques, aux entreprises agroalimentaires, aux grands groupes industriels, aux agences gouvernementales et aux organismes de recherche d’utiliser les données et de maximiser les avantages de la révolution des fermes intelligentes.

L’entreprise transforme les données agricoles en informations pour contribuer à accroître l’efficacité et à améliorer l’aide à la prise de décision et la confiance.

« En tant qu’agriculteur, l’accès et la capacité de jongler et de comprendre les données incompatibles de l’exploitation agricole provenant de divers appareils et services numériques constituent un véritable problème », a déclaré M. Munro.

« Pairtree offre un espace centralisé où des ensembles de données auparavant incompatibles peuvent être utilisés ensemble pour la première fois.

« Cette fonctionnalité permet aux agriculteurs de prendre de meilleures décisions concernant leur bétail, leurs céréales, leur laine et tout ce qui se trouve derrière la ferme. »

La nouvelle technologie Pairtree a récemment été exposée lors des Henty Machinery Field Days et sera présentée au prochain salon. Sommet agroalimentaire numérique à Charles Sturt à Wagga Wagga les mercredi 11 et jeudi 12 octobre.

Les billets pour le Digital Agrifood Summit sont en vente dès maintenant et sont disponibles en ligne.